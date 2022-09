Buscan a sospechoso de atropellar a un anciano de 80 años y darse a la fuga

Eran solo las 6 y 38 de la mañana del pasado viernes. Justo Juan Puac de 80 años cruzaba la avenida North Krome en Homestead cuando según la policía fue arrollado por un vehículo y abandonado en el lugar.

Tras el incidente, comerciantes del área quedaron consternados. Margie Zaid dice que "es algo muy duro tanto para la familia de esta persona como para la comunidad, no nos gusta que eso pase aquí".

Las autoridades dicen que el peatón quedó herido de gravedad y en ese instante no había testigos ni nadie que ayudara al hombre. Desafortunadamente fue pronunciado muerto en la escena.

"Me siento muy triste de ver cómo la gente no tiene cuidado manejando, que personas mueren por la irresponsabilidad de otras personas que no tienen consideración" agregó Zaid.

Por su parte, una de las vecinas del fallecido mostró su descontento con lo ocurrido. "Hay carriles más grandes ahora así que hay más tráfico, pero ellos no lo han hecho más seguro para que crucemos, solo hay un número limitado de semáforos" afirmó Victoria Sharp.

La policía está usando un volante con una foto del vehículo involucrado con la esperanza de encontrar al conductor responsable.

La persona que iba tras el volante tampoco notificó a la uniformada del accidente. De su carro se sabe que es una camioneta posiblemente marca GNC o una Trailblazer que debería tener daños en la parte frontal izquierda.

"Tenemos que estar preocupados por nuestra comunidad, especialmente teniendo a una persona que no le importó la vida de este caballero, porque no sabemos si hubiera podido ser salvado si se hubiera detenido" dijo Sharp.

Esta investigación continúa en curso. Las autoridades piden al público que sí reconocen la camioneta o el paradero del conductor se pueden comunicar con la policía de Homestead llamando al 305-247-1535.