Buscan a sospechoso de agredir a una mujer

El suceso rompió la rutina en el tranquilo vecindario del suroeste de Miami Dade. Ocurrió a la hora y en el lugar que menos hubiese imaginado la víctima: en la esquina de la avenida 92 y la 65 terrace.

Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami Dade , dice: “La Victima es una mujer blanca de 46 años. Estaba caminando cuando aún sujeto latino vino corriendo por detrás”

Kary Riush, residente en la comunidad, asegura:

“Y la persona estaba caminando hacia allá y el señor estaba manejando, dejó el carro en algún lugar y empezó a correr hacia ella, pero ella no sabía nada porque estaba caminando”.

Sucedió aproximadamente a las 11 de la mañana. Otra vecina con la que hablamos asegura que el sujeto estacionó su auto en otra cuadra y desde allí comenzó a perseguir a la víctima.

“Él la empuja. Intenta quitarle algo. Intenta acercarse. Cuando la empuja, en ese momento se para y sale corriendo”, dice Riush

Riush sostiene que lo que vio en su video no pareciera ser exactamente un intento de secuestro. Asegura que no logró distinguí el tipo de vehículo que conducía el sujeto o sus características físicas.

“Él la empuja en la misma esquina contra la hierba y aparentemente coje algo, no sabemos qué. Lo único que puedo decirles es que no es un secuestro porque yo no lo vi agarrándola. Lo vi empujándola”, dice Riush.