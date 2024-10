Buscan a responsables de atropellos y fuga en Miami

En cuestión de horas, dos personas fueron víctimas de conductores que, tras embestirlas, huyeron sin brindar ayuda. Las autoridades de la ciudad, preocupadas por el aumento de este tipo de incidentes, continúan haciendo un llamado a la conciencia y la responsabilidad de quienes transitan por la ciudad.

El primer incidente ocurrió en las inmediaciones de Camillus House, un refugio para personas sin hogar ubicado en la avenida 7 del noroeste y la calle 15. Los servicios de emergencia recibieron una alerta en la madrugada y, al llegar, encontraron a un hombre de aproximadamente 50 o 60 años, tendido en el pavimento. La víctima, que aún no ha sido identificada, no logró sobrevivir a las heridas provocadas por el impacto.

Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami, explicó la escena con notable gravedad. "Nuestros oficiales llegan a la escena y se encuentran a un hombre que había sido atropellado. Desafortunadamente, el peatón falleció en el lugar", señaló Vega.

La investigación inicial indica que el vehículo responsable circulaba en dirección norte por la avenida 7 y, al golpear al hombre, no se detuvo para prestar auxilio. La policía sospecha que el auto implicado podría ser un Hyundai, aunque el color y el modelo exacto del vehículo siguen siendo desconocidos. Los oficiales buscan un automóvil que presente daños visibles en el lado derecho frontal, donde ocurrió el impacto.

El segundo atropello y fuga tuvo lugar en la intersección de la avenida 22 y la calle 36 del noroeste. En este caso, la situación fue aún más preocupante, pues la víctima es un hombre con discapacidad visual. Un amigo del hombre relató lo ocurrido: “Él venía de lavar y parece que un carro lo chocó. Su hijo lo encontró tirado en el piso, con un golpe en la cabeza y la pierna severamente lastimada”.

La descripción del testigo resalta la indiferencia del conductor, quien no solo abandonó a la víctima, sino que tampoco realizó ningún intento de llamar a los servicios de emergencia. "Es preocupante... el carro se dio a la fuga, no llamó al rescate, no lo ayudó. Imagínate que nadie lo hubiera visto", expresó el amigo del atropellado.

Mike Vega enfatizó la responsabilidad que todos los conductores deben tener al circular en la ciudad. “Si uno tiene un accidente, sea con un peatón o con otro vehículo, lo correcto es quedarse en la escena. A veces las personas se preocupan porque no tienen licencia, seguro o registro, pero es mejor recibir una multa por eso, a enfrentar un cargo criminal por fuga”.

En ambos casos, las autoridades solicitan a quienes hayan presenciado alguno de estos accidentes o tengan información sobre los vehículos responsables, que se acerquen a las autoridades para colaborar con la investigación.