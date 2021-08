Buscan a responsable de agredir brutalmente a un hombre de Cape Coral

Un hombre de Cape Coral permanece ingresado en un hospital tras recibir una brutal golpiza a inicios de este mes. Hasta el momento se desconoce quien o quienes son los responsable del ataque mientras las autoridades investigan lo sucedido.

Investigadores del departamento de policía de Cape Coral continúan buscando respuesta en este caso, y es que la víctima, un hombre hispano, sigue inconsciente luego de más de dos semanas del ataque.

Oficiales respondieron el pasado 6 de agosto, poco antes de las 3 de la mañana a una llamada de emergencia que advertía sobre un hombre tendido justo al lado de la vía en un estacionamiento de la calle Miramar y la carretera Coronado de Cape Coral.

Phil Mullen, portavoz del departamento de Policía de Cape Coral, aseguró que no tienen testigos. “Hemos hecho la investigación habitual de revisar en el vecindario, verificamos las cámaras en el área, para ver si alguien sabe del incidente, no tenemos absolutamente nada, nada en lo absoluto, pero claramente alguien lo hizo”.

La policía pudo identificar a la víctima como Carlos Vargas, de 54 años. Sin embargo, al estar inconsciente desde hace 19 días no ha podido dar información a las autoridades sobre quien o quienes lo atacaron dejándolo moribundo en la calle.

Un hombre que caminaba por el lugar del ataque encontró a la víctima boca abajo y lo movió a la acera para que no lo atropellara un vehículo.Le dieron muchos golpes en la cara, tenía algún tipo de arma en la cabeza.

“Personalmente he estado aquí 14 años, me preguntaron si era común ver a alguien que no respondía y no podía darnos ninguna información y es muy inusual y habla de la gravedad de sus heridas”, aclara el portavoz del departamento de policía de Cape Coral.

La investigación continúa activa como un caso de agresión.Si usted tiene alguna información que ayude a esclarecer este caso, puede comunicarse de forma anónima con la Línea de Alto al Crimen del Suroeste de Florida al 1(800) 780 8477.