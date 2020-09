Buscan a niña de 12 años reportada desaparecida

Se llama Anastasia Vela-Fernández y tiene 12 años. De acuerdo con las autoridades fue vista por última vez en el área de la calle 60 del NW y la 30 ave en Miami. La policía cree que podría estar acompañada de Jimmy Vela, un hombre de 31 años y quien tiene múltiples tatuajes en su cuerpo, uno de ellos visible en el lado derecho del cuello.

Maria Domínguez, abuela de la menor , dijo anteriormente que “me da miedo que ella no me contesta, no le está contestando a nadie y aquí en Miami hay muchas cosas malas pasándole a los niños, hay muchos secuestros”.

Eso nos dijo hace 16 días, el 18 de agosto pasado Maria Domínguez, la abuela materna de Anastasia, cuando desesperada pedía ayuda para encontrar a su nieta, quien había desaparecido de su casa en Miami Lakes, sin razón aparente.

“Ella está mal, está pensando como una persona grande y nada más que tiene 12 años”, dijo.

Esta es la segunda alerta de búsqueda de Anastacia Vela-Fernández en menos de un mes. La vez pasada regreso a casa por sus propios medios, según nos dijo la abuela, pero en esta ocasión, nada se sabe de ella. Las autoridades la describen como una niña de piel blanca, ojos carmelitas, mide aproximadamente 5 pies y pesa 105 libras.

Esta tarde hablamos por teléfono con la abuela de Anastasia pero no nos confirmó si existía relación entre su nieta y el hombre que está buscando la policía.

Cualquier información puede escribir a Miami-Dade Police Department al 305-476-5423 o al 911.