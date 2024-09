Buscan a mujer que se fue de la peluquería sin pagar un costoso procedimiento de cabello

La policía de Miami busca a una mujer que se habría ido de una peluquería ubicada cerca del University Trailer Park, donde le hicieron un costoso tratamiento de ponerle extensiones de cabello.

El pasado 6 de septiembre la sospechosa ingresó al salón "Yanka's Hair Extension", ubicado en el 10780 W Flagler St, donde se realizó el procedimiento que duró unas cuatro horas, pero a la hora de pagar tuvo una discusión con los empleados y la dueña y abandonó el lugar sin pagar.

Según relata Yanka Castillo, la dueña del establecimiento y estilista que realizó el servicio, la mujer solicitó un tratamiento exclusivo: 80 piezas de extensiones de cabello de 24 pulgadas, con un costo total de $1,195.

Este es uno de los servicios más costosos que ofrece el salón. La clienta de aproximadamente 37 años, parecía satisfecha con el resultado, pero al momento de pagar, presentó un statement bancario en lugar de una tarjeta física.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Castillo le explicó que solo aceptaban pagos con tarjeta física y, en caso de usar una tarjeta de crédito, era necesario mostrar una identificación. Ante esto, la clienta se negó a proporcionar los métodos requeridos para realizar el pago, generando una discusión que rápidamente escaló.

La dueña intentó retirar las extensiones que acababa de colocar, pero la mujer se resistió. La situación se tornó violenta cuando la mujer empujó a la dueña del salón al intentar salir sin pagar, confirmó la policía, que la dueña del salón trató de detenerla, pero la mujer logró escapar del local en dirección desconocida.

La policía describe a la sospechosa como una mujer rubia, con un tatuaje visible en el cuello que dice "11:11". En el momento del incidente vestía una camiseta de tirantes blanca, leggings negros, zapatillas deportivas blancas y llevaba consigo un pequeño perro blanco.

El incidente ha afectado emocional y económicamente a Yanka Castillo, quien lleva tres años operando su negocio. La peluquería es una pequeña empresa en crecimiento, y casos como este generan un impacto considerable.

Castillo destacó que lo más difícil fue ver cómo su esfuerzo y trabajo fueron menospreciados por una clienta que no valoró ni pagó por el servicio. “No voy a perder mi esencia, pero sí he aprendido que tengo que ser más cuidadosa. Lo que me ayuda es que el video se hizo viral en las redes sociales, y estoy segura de que la mujer aparecerá”, comentó.

La policía de Miami solicita la colaboración de la comunidad para localizar a la mujer involucrada. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la sospechosa que se comunique con las autoridades locales. Las investigaciones continúan, y esperan resolver el caso pronto.