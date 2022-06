Buscan a mujer que presuntamente robó auto con un bebé de 9 meses a bordo

El departamento policial de Sweetwater busca a una mujer que presuntamente este jueves en la tarde pudo haberse robado un auto en cuyo interior estaba a bordo un bebé de 9 meses.

El incidente habría tenido lugar en una lavandería de Sweetwater luego de que una madre dejara a su pequeña con el auto encendido para recoger la ropa en el lugar, instantes después su carro estaba siendo robado.

Aunque la bebé fue encontrada ilesa, solo un beso devolvió a su madre la sensación de alivio tras la reunificación con su pequeña hija.

Francisco García, quien lo presenció todo, dice que la mamá supuestamente había dejado a su hija adentro del carro encendido por unos momentos para recoger su ropa de la lavandería Adela ubicada en la calle West Flagler, luego otra mujer al parecer habría entrado al auto para robárselo.

“Parece que la mujer entró para robarse el carro, pero no se dio cuenta que había una niña chiquita atrás. La niña fue la que vio a una mujer … ella nos dijo fue una mujer”, alega García.

Según testigos, el vehículo estaba estacionado y la mujer que se lo robó, se escapó por un callejón, y aunque muchos intentaron correr fue imposible alcanzarlo.

Tras una intensa búsqueda, la policía localizó al bebé no muy lejos de la escena en un restaurante de comida china. El carro no ha sido encontrado. Y de momento la policía no comparte la descripción del vehículo y tampoco se reportan arrestos.

Si usted tiene alguna información sobre este incidente se puede comunicar con la policía de Sweetwater llamando al (305) 552-9900.