Buscan a hombre que intentó violar a una mujer en Miami Beach

La policía busca al sospechoso que llegó hasta un apartamento en Miami Beach, golpeó la puerta y cuando la mujer abrió, se abalanzó sobre ella que terminó usando un cuchillo de cocina para defenderse.

Sin dudas, fue un día de terror para la residente de Miami Beach, que según su amiga, piensa dejar el apartamento.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El hombre dice que hace unos días vio al sospechoso al otro lado del callejón, atrás del edificio, y aunque siempre ve a muchas personas puede reconocer su cara, luego de un retrato hablado que se realizó tras el hecho sucedido el pasado lunes por la noche en un edificio de South Beach.

Un vecino mostró que el hombre no entró por el frente, sino por una puerta de atrás y cuando la víctima ya estaba en su apartamento. “Ella llegó a su casa desde el trabajo, sola. Cerró, como siempre lo hace, y al rato el hombre le golpeó la puerta, cuando ella abrió, él le saltó encima”.

Según la policía el sospechoso entró de un empujón y se lanzó sobre la mujer.

Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach, dijo que el hombre “intentó besarla, intentó quitarle el pullover, cuando la mujer se empezó a defender, se soltó del hombre, corrió para su cocina, agarró un cuchillo y se lo apuntó al sujeto”.

El hombre desistió y se fue. Según el mismo vecino escapó por el lugar donde minutos antes había entrado, dado que esa puerta muchas veces, queda abierta y sin trabar.

El hecho trascendió rápido entre los residentes, como nos contó una vecina. Otros, con la misma preocupación no pudieron reconocer al sospechoso por la imagen que dio a conocer la policía.

Lulu, vecina y amiga de la víctima, contó: “Ella me llamó y me dijo, Lulu, ten cuidado que hay un loco. Me empujó adentro de mi casa, yo empecé a luchar”.

La policía describe al sospechoso como un hombre de unos 5 pies y 9 pulgadas, que tendría entre 28 y 32 años y pesa aproximadamente 160 libras.