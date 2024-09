Buscan a embarazada desaparecida en Gulfstream Park en Hallandale Beach

La policía está buscando a una mujer embarazada que fue vista por última vez en Gulfstream Park en Hallandale Beach hace más de un mes.

Jenny Saint Pierre, de 25 años, fue reportada como desaparecida el 5 de agosto y había sido vista por última vez por su exnovio en Gulfstream Park, dijo la policía de Hallandale Beach.

Las autoridades aseguran que Saint Pierre está embarazada y "podría necesitar servicios que cumplan con los criterios de una persona en peligro". La mujer mide 5 pies 4 pulgadas y pesa 110 libras, tiene cabello negro y ojos marrones. Fue vista por última vez vestida con una camisa morada y pantalones negros.

La hermana de Saint Pierre, Stephania, dijo que es inusual que no se sepa nada de su hermana, pues ella estaba entusiasmada con el embarazo y que siempre se comunica con su familia y en las redes sociales.

“Ella suele estar activa en sus redes sociales, si no contesta el teléfono, está activa allí y no ha estado activa. Hace un mes que no hay actividad y está embarazada”, precisó la hermana.

"Esto es diferente a ella, especialmente estando embarazada, que simplemente desaparezca y no sepamos dónde está", se cuestionan.

Stephania dijo que su hermana y su exnovio discutieron en Gulfstream Park el día que la vieron por última vez, y que el la llamó preocupado cuando no recibió respuesta de Saint Pierre.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información sobre su paradero llame a la policía al 954-457-1430.