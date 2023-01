Buscan a dos sospechosos de robar a un cartero en Miramar

Las autoridades están buscando a un par de sospechosos que este viernes robaron a un cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos en Miramar.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a.m. en la cuadra 8100 de Bernard Boulevard.

Los oficiales de policía de Miramar dijeron que el trabajador estaba entregando correo cuando un vehículo se detuvo detrás de su camión postal y dos sospechosos salieron y tomaron a la fuerza las llaves del buzón del cartero, dijeron las autoridades.

No hubo armas involucradas y no se reportaron heridos, confirmaron las autoridades, quienes hasta el momento no han publicado más detalles sobre los sospechosos, pero dijeron que el incidente sigue bajo investigación.