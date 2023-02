Buscan a cubano desaparecido hace dos semanas

Liz Santiago está desesperada porque su padre de 60 años desapareció hace dos semanas y no se sabe nada de él.

“Parecía todo normal hasta ese día antes de salir”.

Liz Santiago lleva 13 noches en vela pensando dónde estará su padre Roberto Santiago de 60 años.

“Me dijo voy un momentico al Publix a comprar algo que necesito y vengo rápido. Le dije ¿te llevo? Y me dijo: no voy en la bicicleta y se fue en la bicicleta”

Este video de vigilancia obtenido por Telemundo 51, es el último registro que se tiene de Roberto Santiago antes de desaparecer el 19 de enero hacia las 8:50 am.

“Yo trató de repasar todos los días porque a lo mejor me dijo algo o hizo algo, pero es básicamente estar pensando todo el día dónde estará”, dijo.

Casi 4 horas después desde que Roberto Santiago salió de su casa, su hija lo llamó a su celular, pero este sonaba en su vivienda aquí en Miami Heights”.

“No tengo vida, sinceramente”

Al momento de su desaparición, Roberto Santiago vestía un short con una chaqueta gris y zapatos negros. Usaba gafas de lectura. Tiene ojos verdes y pesa alrededor de 200 libras. Su hija en Miami y el resto de su familia en Cuba dicen estar desesperados.

“Él no toma nada, ninguna pastilla, tampoco tiene ninguna condición ni física ni mental es un hombre sano. Sus amistades están lejos, no tiene amistades ni enemistades, tampoco maneja, cuando salía era conmigo y si no era en su bicicleta”.

Quien tenga información que conduzca al paradero de Roberto Santiago podrá comunicarse directamente con los detectives del Departamento de Policía de Miami Dade a la línea (305) 715 3300.