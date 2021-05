Buscan a chofer que atropelló a un hombre y se dio a la fuga

El 2 De mayo Rupert Webley, de 68 años cruzaba la calle en la intersección de la 112 avenida y la 184 calle del sur oeste cuando a las 9 y 25 de la noche fue atropellado mortalmente por un chofer que se dio a la fuga. Hoy la policía de Miami Dade mostró este vídeo de vigilancia donde se ve un Hyundai oscuro con la esperanza de encontrar pistas en este triste caso.

El detective Argemis Colome de la policía de Miami Dade, dice: “esto fue un domingo y mucha gente estaba en la calle a esa hora 9 y 20 mucha gente está yendo a su casa, pero son locales, por eso le pedimos que si tiene alguna información que llame”.

La policía busca al chofer de un Hyundai oscuro. Hoy los agentes acompañados por familiares de la víctima repartieron volantes con la esperanza de encontrar al responsable -

Argemis Colome, asegura: “tenemos una familia que está sufriendo. Él era el mayor de los tres hermanos”,

Mike Webley, hermano de la víctima, dice: “esto pasa muy a menudo lo vemos en las noticias peatones cruzando y son atropellados tenemos que detener esto”.

La policía de Miami Dade reiteró la importancia de permanecer en la escena cuando ocurre un incidente como este:

“Lo que le queremos decir a los choferes a veces no es culpa del chofer , si el chofer en este caso no se sabe pero si tenía la luz verde y atropello a la persona a lo mejor no fue tu culpa pero el segundo que el chofer se va de la escena no llaman al 911 no dan Auxilio ahí esto se convierte en un crimen

Peter Webley, hermano de víctima, dice: le pedimos al chofer que se toque su corazón quizás no fue algo que hiciste a propósito pero nos ha roto nuestras vidas lo que te pedimos que te entregues.

La policía le pide a cualquier taller al que hayan llevado un Hyundai oscuro con daños en la parte delantera y a la comunidad en general si tiene información llame al 205-471-8477