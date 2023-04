Buscan a anciano de 74 años desaparecido en Hialeah

Buscan anciano que padece de demencia y se perdió tras salir de su casa en Hialeah desde el pasado viernes.

Su esposa Eliana Cárdenas, dice: “veo que los días y las horas pasan y no hay noticias nada, mi hijo ha dejado los pies buscándolo, es duro”.

Afligidos y desconsolados se encuentran esta madre y su hijo, luego que el patriarca de su familia Pedro Cárdenas, de 74 años que sufre de demencia se saliera de su casa, ubicada en la 4019 West 9th LN. De Hialeah, el pasado viernes como a las 6:30 de la tarde.

“Me descuidé un segundo después de abrir la reja para el baño y cuando salí ya no estaba”, dice.

Peter Cárdenas, el hijo del anciano, dice: “quiero que mantengan los ojos abiertos el camina, y camina mide 5.7, 150 libras, tiene el pelo gris, le faltan los dientes del frente el inglés lo habla con acento español, como chileno”.

Esta familia chilena asegura que su mayor temor es el peligro al que puede estar expuesto su ser amado, mientras deambula desorientado por las calles.

“Me emociono, pienso lo peor es mi compañero de 49 años de vida, estaba contenta de cumplir los 50 años, he luchado mucho con el, ha sido un buen hombre un buen padre y me duele que esté viviendo esto me mira como que soy su mamá, me dice me tengo que ir, porque mi esposa me está esperando, cocina rico, y ahora no lo tengo”.

En medio de su inmenso dolor e incertidumbre esta familia hace un llamado a la comunidad.

“Son tantos años juntos hemos pasado momentos lindos y difíciles, pero juntos, tomados de la mano. Es duro es como que me falta mi otro yo, por eso pido que si alguien lo ve caminando avise a la policía”.

Si lo reconoce no dude el llamar a la policía de Hialeah o a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade 305-471-84-77.