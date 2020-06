Broward discute plan de reapertura de escuelas

El condado de Broward aún no tiene un plan definido para la reapertura escolar, el superintendente de las escuelas sostuvo hoy varias reuniones para buscar un proyecto seguro para todos mientras continua la amenaza del Coronavirus.

Robert Runcie, Superintendente escolar de Broward dijo que “Tenemos que ser flexible y adaptarnos mientras la pandemia avanza, todavía no tenemos una decisión final de cómo será el nuevo curso escolar”.

Anna Fusco, Presidenta de la Unión de Maestros de Broward, dijo que “nuestros maestros están hablando en las dos partes, algunos dicen están listos para físicamente regresar a las escuelas, y otro grupo dice que no se sienten seguro, porque la pandemia es aún una amenaza en el condado.

En este plan que aún se discute se está tomado en cuenta A todos los involucrados que dieron su opinión a través de un sondeo que se realizó sobre las preferencias en la reapertura escolar, aquí participaron casi 82 mil personas entre ellos trabajadores de las escuelas, padres de familia y alumnos.

La mayoría de los padres, alumnos y profesores quieren algún tipo de educación en persona, que puede ser híbrido, pero sin duda quieren que abran y volver a algún tipo de normalidad.

Terri Lopez, vicepresidenta unión maestros de Broward dice que “Lo más importante para los maestros y todos es la seguridad primero y que los niños puedan mantener su aprendizaje y necesitan también la emoción de estar juntos, todas estas cosas hay que pensarlas”.

Hay muchos padres que tienen que trabajar, no se pueden quedar en la casa, y muchos padres que no hablan inglés no les pueden ayudar a sus hijos y en la escuela sí.

Se espera que a finales de julio o principios de agosto la junta escolar de Broward presente un plan de cómo será la reapertura escolar.