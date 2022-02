Broward anuncia desmantelamiento de pandilla, con más de 20 detenidos

FORT LAUDERDALE.- Tras una investigación de cinco años en el condado de Broward fue desmantelada una peligrosa pandilla gracias a la detención de más de 20 personas y la incautación de drogas, armas y dinero, informó la Oficina del Alguacil de Broward (BSO).

En total fueron arrestados 24 sospechosos bajo cargos de crimen organizado, con uno de los sospechosos también acusado de asesinato premeditado.

En una conferecia de prensa, el alguacil de Broward, Gregory Tony dijo que la investigación comenzó en 2017 y se centró en la pandilla "Alwoods Gang" que operaba principalmente en Deerfield Beach.

La pandilla ha estado operando desde la década de 1990, pero los detectives de BSO comenzaron a notar un aumento en casos de sobredosis de drogas, venta de fentanilo y la violencia armada en esa área en 2017, dijeron las autoridades.

Los oficiales informaron que miembros de la organización son responsables de numerosos crímenes en Broward, Palm Beach y Miami-Dade, incluyendo tiroteos desde vehículos, robos, allanamientos de morada y uso ilegal de armas.

“Esta pandilla había cometido una multitud de diferentes atrocidades (...) desde estar involucrada en tiroteos e intentos de asesinato, hasta estar involucrada en un importante tráfico de narcóticos que incluye fentanilo que ha estado afectando al condado de Broward como ningún otro condado en nuestro estado”, dijo Tony.

Miembros de la pandilla han estado involucrados en homicidios con pandillas rivales, y al menos tres miembros de la banda delictiva sosn sospechosos de planificar un asesinato de un miembo de una pandilla rival, dijeron los oficiales.

Durante la investigación, según informaron las autoridades, tres miembros de Alwoods Gang fueron asesinados en batallas a tiros con bandas rivales.

Detectives dijeron que durante la investigación de cinco años, se hicieron cerca de 200 arrestos, que incluyeron a miembros de otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que trabajaban con Alwoods y otras asociaciones criminales.

Entre las cosas incautadas durante la investigación, se encuentran 40 kilos de cocaína, más de 20 kilos de heroína y fentanyl y miles de pastillas, informaron en la conferencia de prensa.

Over $800,000 in cash, over $1 million in gold and jewelry, as well as houses, cars and boats were also seized.

The investigation into the gang is still ongoing.

"These gang members are connected to hundreds of cases—including violent crimes, drug trafficking and at least one fentanyl overdose death," Florida Attorney General Ashley Moody said in a statement. "Working with the Broward Sheriff’s Office and federal law enforcement agencies, my Statewide Prosecutors recovered more than $2 million in illicit proceeds, including cash and other assets. We also seized approximately 64 kilos of deadly fentanyl, heroin and cocaine. Now, the suspects in this massive, organized crime round up will have to face justice."