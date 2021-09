Boynton Beach propone rifa como incentivo para que residentes se vacunen

En la última reunión de comisionados de Boynton Beach, el alcalde propuso la idea de una rifa de 100 mil dólares como incentivo para que lo residentes se vacunen contra el COVID-19.

Yadira Filipino, una residente de Boynton Beach, solo desea que le digan donde se anota "y yo traigo mi tarjeta que estoy vacunada y enséñame el dinero”, dice contenta por la noticia.

Esta es una de las reacciones ante la propuesta que formuló el alcalde de la ciudad de Boynton Beach, Steven Grant, durante la pasada reunión de comisionados con el objetivo de promover la vacunación entre los residentes propuso una rifa de 100 mil dólares para aquellas personas que demuestren que están vacunadas contra el COVID-19.

“Nosotros no necesitábamos dinero para tomar la vacuna pero es algo muy lindo y creo que la persona que gane puede hacer cosas muy buenas con ese dinero”.

El dinero vendrá de los 13 millones de dólares que va a recibir la ciudad del fondo del plan de rescate americano, pero aún así hay quienes no están de acuerdo como es el caso de Crystal Fuentes, una residente de Boynton Beach. “Personalmente yo no creo que que suena tan sincero, no se. No se siente genuino”.

Pero otros como Isis Nabut si están a favor de la rifa. “Me parece muy buena idea un incentivo muy bueno motivar a la gente a vacunarse”.

Otro incentivo que ya fue aprobado por los comisionados de la ciudad es el de entregarle 500 dólares a cada empleado de la ciudad que esté completamente vacunado para el 15 de Noviembre.

Los comisionados de la ciudad estarán votando sobre esta idea de la rifa en su próxima reunión.