Bomberos atienden incendio en venta de vehículos en La Pequeña Habana

Bomberos de Miami atendieron esta mañana un incendio en un local de venta de autos en La Pequeña Habana.

El fuego se inició adentro del local comercial ubicado en la calle 8 y la avenida 32 en el suroeste de Miami, con al menos tres vehículos afectados por las llamas.

Las autoridades no han dado a conocer ninguna información sobre los daños a los autos, pero dijeron que no han descartado ninguna hipótesis, incluyendo un posible incendio provocado en este caso. Hasta el momento no hubo reporte de heridos.

Están pidiendo que cualquier persona que tenga información se comunique con la policía de Miami o la línea del ato al crimen de Miami-Dade Crime al 305-471-TIPS.