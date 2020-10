Biden y Trump en busca del voto católico

Aunque el presidente Donald Trump y el ex vice Presidente Joe Biden tienen bases políticas muy diferentes, ambos están luchando por obtener el voto de los católicos de Estados Unidos, un apoyo crítico en varios de los estados clave para ganar la elección.

Hay más de 51 millones de católicos en Estados Unidos y los dos candidatos a la presidencia se disputan su voto.

El Presidente Donald Trump dice ser presbiteriano. Aunque no asiste a la Iglesia regularmente, se ha ganado el apoyo de católicos para quienes la oposición al aborto es una prioridad.

Alfonso Aguilar, presidente de la Asociación Latina por los Principios Conservadores, dice: “El tema de la vida, el tema del derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es el tema más importante es un tema prioritario, tal y como ha dicho el Papa Francisco”.

El exvicepresidente Joe Biden sería el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Asiste a la iglesia semanalmente, dice acatar la doctrina de su fe personalmente, pero en referencia al aborto, respeta el dictamen de Roe contra Wade. Conecta con los católicos que se enfocan más en la enseñanza social de la iglesia.

Felice Gorordo, de católicos por Biden, dice que apoya “ser guardián de nuestro hermano, cuidar y proteger a los más vulnerables y acceso a la salud pública”.

Mientras que Aguilar afirma que el tema del aborto supera a los demás: “los votantes católicos como este es un tema tan importante tienen que dejarse llevar principalmente por estos temas morales fundamentales”.

Mientras que Gorordo que trabajó en la Casa Blanca como asesor en la administración de George W Bush y Obama nos habla de cómo la fe ayudó a Biden a superar las peores tragedias personales: “lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido con mi vida el me ayudo cuando perdimos a mi madre poder tratar de tomar ese sufrimiento y transformarlo en un sentido de propósito”.

A igual que Biden lleva el rosario de du hijo fallecido en su bolsillo el lleva el de su madre.

El padre José Luis Menéndez párroco de Corpus Christi una de las iglesias más concurridas en Miami se refirió en su más reciente homilía a una pregunta que le hacen con mucha frecuencia: ¿por quién votar?

“En conciencia tienes que escoger cuál de los dos es el menos imperfecto porque no estamos hablando que estamos escogiendo ente Jose y la virgen María estamos votando entre dos seres imperfectos”, dice el padre. Y agrega: “el tema de la vida es un tema muy amplio que come desde el nacimiento o no nacido hasta la pena de muerte y nosotros tenemos que ver que hemos hecho por la vida en general, que podamos rehacer de nuevo los lazos no nos puede dividir la política, no nos pueden dividir los contendientes, por arriba de todos ellos esta Dios por arriba de todo ellos está la familia por arriba de todos ellos están los amigos y de nuevo estará la política”.

Al final el apoyo de estos creyentes puede resultar tan dividido como el voto hispano a través de Estados Unidos.