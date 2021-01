Biden firma legislación migratoria y la envía al congreso

Lorena Jofre, dreamer de la coalición de inmigrantes de la Florida, dice: “Para nosotros es un día maravilloso. Hoy celebramos, pero mañana tenemos que trabajar para asegurarnos de que eso se haga realidad”.

Tras la juramentación y las actividades en el capitolio, Biden, desde la oficina oval de La Casa Blanca, firmó una legislación y la envió al congreso, para ofrecer un estatus de protección temporal a 11 millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los dreamers, quienes después de 5 años podrían solicitar la residencia permanente y le abre el camino a la ciudadanía.

Adolfo Salgueiro, experto en derecho internacional, dice: “Es el principio del cumplimiento de algunas de las promesas que ha hecho. Beneficiaría a muchísimos de quienes no pudieron votar por él, pues no son ciudadanos y eso le otorga mayor grandeza a la medida”.

Ahora serán la cámara de representantes y el senado quienes dirán la última palabra.

Lurvin Lizardo, activista hondureña proinmigrante, dice: “Nos sentimos bien contentos de que nos estén tomando en cuenta... y ojalá y Dios quiera que pueda pasar. Tiene que haber bipartidismo”.

“Necesitamos de la Casa y el Senado para pasar esta legislación. Me gustaría hacer un llamado al senador Marco Rubio para que ayude a la comunidad, a su comunidad aquí en la Florida. Necesitamos que esta legislación pase y no lo podemos hacer sin su apoyo”, dice Jofre.

La legislación también incluye un presupuesto para la seguridad en la frontera y ayuda monetaria a países que son los mayores emisores de inmigrantes al Estados Unidos.

Antes de su juramentación, Biden prometió flexibilizar las políticas migratorias del país. Pero también la ahora nueva administración advirtió a la caravana de inmigrantes centroamericanos que no fueran a la frontera, que la situación allí no cambiará de un día a otro y que aún no podrán entrar.