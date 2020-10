Biden aventaja a Trump por 20 puntos en Miami-Dade, según encuesta

MIAMI.- El candidato demócrata a la Presidencia de EEUU, Joe Biden, se mantiene como claro favorito en el condado de Miami-Dade, el más poblado de la disputada Florida, y avanza entre los votantes hispanos, salvo entre los de origen cubano, donde sin embargo acorta distancias, de acuerdo a una encuesta de Bendixen & Amandi International y el diario Miami Herald.

El que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), que visitó Miami este lunes por primera vez en esta campaña, acumula un 57 % de intención de voto entre el electorado de este condado, donde la victoria es vital para hacerse con el estado.

El presidente y aspirante a la reelección, el republicano Donald Trump, registra un 37 %, según el sondeo realizado entre el 1 y el 4 de octubre, es decir tras el primer debate presidencial y un día después de conocerse que Trump contrajo el coronavirus.

La encuesta muestra además a Biden ganando terreno entre los votantes hispanos, que en un 49 % tienen intención de votar por él frente al 43 % que lo hará por el presidente, cuando el mismo sondeo hecho hace un mes mostraba a ambos casi empatados entre los latinos.

No es el caso de los votantes de origen cubano, donde el republicano tiene un 61% de apoyo y Biden un 35%, según la encuesta hecha a 600 votantes y con un margen de error de 4 puntos porcentuales.

No obstante, en este apartado, el demócrata ve a Trump perder terreno respecto a septiembre, cuando la misma encuesta mostraba al presidente con un 68 % de la intención de voto y 38 puntos de ventaja sobre su oponente, una ventaja que en octubre se ha reducido en 12 puntos porcentuales.

"Hay indicios de que los intensos esfuerzos de Joe Biden para cultivar votantes hispanos en el condado de Miami-Dade pueden estar dando dividendos", dijo Fernand Amandi, de la firma encuestadora, en declaraciones que recoge el Miami Herald.

Un análisis del medio especializado Politico refleja que en el área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale se han desembolsado unos 33 millones de dólares en anuncios, en inglés y español, aunque el mayor monto se ha dirigido a Florida Central, donde se asienta una numerosa comunidad de puertorriqueños.

Randy Serrano tiene la información.

PRIMERA VISITA A MIAMI

Con una visita a los cubanos y haitianos de Miami, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha dejado claro este lunes que cualquier comunidad del estratégico estado de Florida es clave para darle la victoria electoral en 29 días o reelegir al presidente Donald Trump.

Mientras Trump regresó a la Casa Blanca, tras tres días de hospitalización debido a que está contagiado del nuevo coronavirus, Biden aprovecha los últimos días para conquistar al votante hispano, incluso el cubano, el más reacio a votar por él el próximo 3 de noviembre.

En su primera aparición de campaña en el sur de Florida, que incluyó además un encuentro comunitario emitido desde Miami por el canal NBC y en español por las plataformas digitales de Telemundo, el candidato demócrata ha centrado sus promesas entre los hispanos en los temas de salud, empleos, educación, inmigración y, por supuesto, Cuba.

En respuesta a una pregunta de uno de los electores indecisos que participó en el encuentro televisado, Biden dejó claro que no tiene nada de "socialista o comunista".

"Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me he enfrentado a los Putin del mundo. Me he enfrentado a todos estos dictadores. No he sido acogedor con ellos (…) Soy el tipo que les hizo saber que esto se para aquí. Se detiene conmigo. Se detiene conmigo como presidente", agregó.

También dejó en claro que no está ni ha estado nunca de parte de los manifestantes violentos y dijo que está convencido de que la inmensa mayoría de los policías hacen bien su trabajo. Hay "manzanas podridas", como en todas las profesiones, señaló Biden, quien afirmó que si llega a la Casa Blanca convocará a todas las partes implicadas para hallar una solución al problema de la violencia.

CUBA PARA CUBANOS

"Necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de esta Administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace cuatro años".

El demócrata criticó además la "importante" presencia de Rusia en la isla caribeña y recalcó su historial de lucha a favor de la democracia y los derechos humanos y en contra de "dictadores de derecha y de izquierda".

Por otro lado subrayó que es "inconcebible" que la Administración de Trump esté "deportando a cientos de cubanos a una dictadura".

Aseguró además que hay casi 10.000 cubanos "languideciendo en campamentos" a lo largo de la frontera mexicana en seguimiento de la política "separatista" migratoria de Trump.