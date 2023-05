Bicicletas eléctricas y la preocupación sobre su seguridad

Las bicicletas eléctricas son un modo de transporte popular y conveniente de desplazarse, con ventas en aumento en los últimos años. Sin embargo, también ha aumentado la preocupación sobre su seguridad, al registrarse docenas de incendios relacionados con baterías de iones de litio en todo el país, incluido el sur de Florida.

"Fue una pesadilla"

En Andante Bike Shop, en Cutler Bay, la escena que se desarrolló hace más de un año sigue fresca en la mente de la gerente Celina Perdomo. Una cámara de vigilancia captó el momento en que la batería de una bicicleta eléctrica explotó dentro de la tienda y las llamas se propagaron rápidamente.

"Corrí, llegué aquí, todas las bicicletas estaban afuera de la tienda. Fue una pesadilla", dijo Perdomo, quien explicó que dejó la batería cargándose y cerró la tienda por el día, solo para recibir una llamada angustiosa más tarde. "Mi corazón estaba roto", agregó emocionada.

Esfuerzos legislativos para regular las baterías importadas

Se han reportado incendios relacionados con baterías de iones de litio en todo el país, lo que ha llevado a lesiones e incluso muertes, incluidos dos hermanos jóvenes en Nueva York.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dice que el problema se ha vuelto tan preocupante que él y otros senadores de Nueva York han presentado una legislación para regular las baterías de litio importadas de China.

La senadora Kirsten Gillibrand añade: "Si se aprueba, ayudará a sacar del mercado las baterías fabricadas incorrectamente".

Importaciones de bicicletas eléctricas y necesidad de precauciones de seguridad

Consumer Reports atribuye el flujo de bicicletas "mal fabricadas" y "baratas" a un cambio en la ley del comercio de 2016 que permite que los artículos de menos de $800 se envíen desde el extranjero sin pagar impuestos de importación y con menos probabilidades de ser inspeccionados.

Un grupo de la industria estima que aproximadamente 1,1 millones de bicicletas eléctricas se importaron a los EEUU en 2022, mostrando un aumento con respecto a años anteriores (fuente: Light Electric Vehicle Association).

Departamento de Bomberos de Miami Dade crea conciencia

"Definitivamente es una preocupación aquí en el sur de Florida", dijo el teniente Mike Adams, investigador de incendios y explosiones.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade realizó recientemente un evento para mostrar a las compañías de seguros los riesgos de incendio relacionados con las baterías de iones de litio.

"Todo lo que es recargable al menos tiene una de estas baterías en su interior".

Según el teniente Adams, los incendios pueden ser causados por carga, cuidado y almacenamiento inadecuado. "Cuando tienes un cargador inapropiado en un área equivocada, sin protección y sin supervisión, tienes un potencial de incendio", dijo.

Aunque el departamento no lleva un registro de incendios por el tipo de batería involucrada, Telemundo 51 Responde revisó más de una docena de informes y encontró varios incidentes en los que una batería de litio o productos que normalmente las usan se incendiaron en el último año. Entre ellos, el incendio en Andante Bike Shop.

El propietario de la tienda, Mauricio Orozco, quien vive en Colorado mientras su hermana Celina administra la tienda, dijo que la batería que explotó no pudo ser reemplazada. "La compañía dijo: 'oh no, ya no tenemos esa batería porque estas son piezas que vienen de China'", dijo Orozco.

Y aunque la envió a un taller de reparación, cuatro meses después, cuando la recuperó, la batería explotó.

Según el informe de incendios, el fuego fue causado por "fallas en el equipo o fuente de calor" que involucraba el cargador y rectificador de la batería. El daño se estimó en $250,000 dólares.

Recomendaciones de expertos para la seguridad de las baterías de bicicletas eléctricas: