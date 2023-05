Beverly Thomas: la única mujer capitana de puerto en Port Everglades

De 18 personas que en Port Everglades se desempeñan como capitanes de puerto, solamente hay una mujer y ella es Beverly Thomas Paulin.

De origen colombiano, ella primero fue oficial de marina en barcos de carga y ahora es la única mujer que se desempeña como capitana de puerto en Port Everglades.

“Como capitana de puerto lo que hacemos es controlar el tráfico de los barcos en el puerto, como hacen los controladores aéreos para los aviones, pero para los barcos”, cuenta Thomas Paulin.

Generalmente, ella trabaja en el turno de la noche en la torre desde la que se ven todos los muelles de Port Everglades y desde donde se realizan gran parte de las tareas.

“Nos comunicamos por radio con los barcos. Adjudicamos en qué terminal van a estar, que grúas van a usar para los barcos de carga, o las terminales para los cruceros”, explica.

Actualmente, las mujeres representan solo el 20 por ciento de la fuera laboral de la industria marítima.

Wayne Devine, capitán de puerto que ha trabajado en Port Everglades por 35 años, cuenta que en ese tiempo ha visto "solo a tres mujeres capitanas, pero antes de Beverly, eso fue hace 20 años".

“Es grato cuando llegas a trabajar y está ella con esa gran energía que contagia a un viejo gruñón como yo. Su trabajo es impecable. No tiene comparación”, apunta Devine.

“Son muy pocas las mujeres qué hay en esta industria y a veces es difícil probar que puedes hacerlo, porque muchas personas piensan que es un trabajo solo para hombres. Pero se ha visto un incremento de mujeres en la industria marítima en los últimos años”, acota Beverly Thomas Paulin.

Controlar llegadas y salidas de barcos durante horas de gran tráfico y huracanes son dos de los grandes retos a los que se enfrenta. “A veces es estresante porque se presentan situaciones que son emergencias y no situaciones que estamos esperando, pero en ese momento solo tenemos que tomar las mejores decisiones y buscar una solución”.

Para las jóvenes que piensan seguir sus pasos, Beverley Thomas Paulin tiene un mensaje: “Que lo hagan, que no tengan miedo, que no se sientan presionadas porque piensan que es una industria solo para hombres. Las mujeres también podemos. No es difícil. Solo hay que ir a la escuela de formación y aprender. Y con la experiencia vas a seguir creciendo en tu carrera”.

Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Industria Marítima y Beverly Thomas Paulin espera que su historia sirva para que más mujeres se incorporen a lugares como Port Everglades.