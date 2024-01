Benjamín León Jr. Dona $10 millones a FIU CasaCuba: construyendo un hogar para la cultura cubanoamericana

En un gesto histórico, Benjamín León Jr., chairman y fundador de Leon Medical Centers, ha donado $10 millones a FIU CasaCuba, marcando un hito significativo en la preservación y celebración de la rica herencia cubana en el sur de Florida. El anuncio de la donación se realizó hoy, estableciendo oficialmente el Edificio Benjamín León Jr. de FIU CasaCuba en el campus principal de la Universidad Internacional de Florida en Westchester.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

FIU CasaCuba: Un Espacio Multidimensional para la Cultura Cubana

FIU CasaCuba se concibe como un centro cultural y académico cubano multidimensional que fomentará la discusión y el estudio de los asuntos cubanos. Este nuevo hogar cubano pretende ser un espacio vibrante que invite a los visitantes a conectarse, intercambiar ideas y sumergirse en la rica herencia de la isla. El Edificio Benjamín León Jr. de FIU CasaCuba será un monumento que destacará y preservará la historia de la diáspora cubana y su impacto en el sur de Florida.

Benjamín León Jr., quien llegó a Miami después de la Revolución Cubana a los 16 años, expresó su compromiso con la preservación de la historia cubanoamericana: “Con este regalo, nuestra historia seguirá viva para las generaciones venideras. Al igual que muchos exiliados, mi familia tuvo que comenzar de nuevo y triunfó gracias al arduo trabajo y la perseverancia. Es un gran privilegio poder contribuir a la preservación y difusión de esta historia americana”.

Edificio Benjamín León Jr.: Un Espacio Tecnológicamente Avanzado para la Experiencia Cultural

La nueva instalación, que se ubicará cerca de la entrada principal del campus Modesto A. Maidique, contará con la última tecnología para ofrecer a los visitantes una experiencia única de la cultura cubanoamericana. Con una construcción de 43,000 pies cuadrados y un valor estimado en $40 millones, el edificio albergará espacios de exposición para colecciones de arte y conocimiento especializado sobre Cuba de FIU. Además, incluirá aulas y otros espacios académicos. Se espera que el edificio, diseñado por HKS Architects y construido por Thornton Construction, se inaugure en 2027.

Apoyo Más Allá del Financiero: Una Contribución Significativa a CasaCuba

Kenneth A. Jessell, presidente de FIU, destacó la importancia del regalo de León Jr.: “El regalo de Benjamín León Jr. es la contribución más significativa a CasaCuba hasta la fecha. Nos sentimos agradecidos y honrados de que Benjamín comparta nuestra visión para este ambicioso proyecto que ayudará a preservar la cultura cubana, y específicamente las aportaciones de los cubanoamericanos, para las generaciones venideras”.

Lydia Betancourt Space, directora ejecutiva de FIU CasaCuba, agregó: “Este regalo es un testimonio de la visión y generosidad del Sr. León. Esta extraordinaria contribución no solo nos acerca a hacer realidad el sueño de CasaCuba, sino también representa un respaldo importante a nuestra misión histórica. CasaCuba será una experiencia conmovedora para los exiliados, los desplazados y la resiliencia que todos llevamos dentro”.}

Un Legado de Compromiso: Benjamín León Jr. y su Contribución a la Comunidad

Benjamín León Jr. ha sido una voz destacada en la comunidad del exilio cubano en el sur de Florida desde la década de 1960. Su familia ha establecido un legado de atención médica y servicios de salud a la comunidad a través de Leon Medical Centers. Este compromiso se ha reflejado en donativos anteriores, como el respaldo al Herbert Wertheim College of Medicine de FIU y la creación del Benjamín León Center for Geriatric Research and Education, entre otros.

Mario Murgado, presidente de la Junta Asesora de CasaCuba, señaló: "Al igual que el legado de León, CasaCuba se erige como un faro de luz, un símbolo de nuestro agradecimiento a esta gran nación que nos ha abierto sus puertas y su corazón. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y la inspiración para el viaje que tenemos por delante".

La donación de Benjamín León Jr. no solo representa un apoyo financiero crucial, sino también un paso significativo hacia la construcción de un espacio que celebre la identidad cubanoamericana y su contribución a la diversidad cultural en el sur de Florida. La comunidad espera con entusiasmo la inauguración del Edificio Benjamín León Jr. de FIU CasaCuba en 2027.