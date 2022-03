Batalla por la redistribución de distritos en Miami

Es un proceso que se ha tornado muy polémico en la Ciudad de Miami. Cada diez anos los distritos escolares son rediseñados para reflejar los cambios en la población según el censo. Un nuevo mapa electoral en la ciudad de Miami debe dividir la ciudad en distritos para que sus vecindarios sean representados de forma equitativa, pero entre los comisionados este mapa ha sido motivo de varios conflictos.

El nuevo mapa electoral propuesto divide al sector de Coconut Grove en tres distritos y hay una zona del rio de gran potencial económico que esta en disputa En La reunión del pasado viernes salieron también salieron a relucir profundos conflictos entre algunos comisionados.

Joe Carollo, Comisionado de Miami, interrogó al comisionado Rusell: “Señor Russell usted vive en la Ciudad de Miami y donde vive si le pudiera preguntar?”

Así comenzó el Comisionado Joe Carollo a cuestionar el lugar de residencia del Comisionado Ken Russell, y como financió la venta de su casa. Afirmó que el no debería votar en el tema de los nuevos distritos de a ciudad.

“El comisionado Carollo me acuso a mi que yo vendí una propiedad incorrectamente es 100 por ciento falso”, dijo Rusell.

Russell explicó que vendió su casa en Coconut Grove y la esta alquilando de los dueños nuevos mientras espera construir un nuevo hogar.

El propósito de los distritos electorales en la ciudad es lograr representación para la población que actualmente es 70% Hispana, 16% Afro-Americana y 12 % anglosajona .

“Necesitamos distritos justos , claros y con grupo de votantes similares”, dijo Rusell.

Muchos residentes de Coconut Grove se quejaron por los planes de dividir su vecindario

El Comisionado Reyes señala que Coconut Grove no es el único: “el vecindario de Shenandoah esta roto, silver Bluff esta roto, Flagami, mira como pusieron a Flagami”

Pero por su parte renunció al sector de Coconut Grove que le iban a dar a su distrito

Manolo Reyes, comisionado de Miami, dice: “trata de acomodarlo por otro lugar porque yo no lo quiero, yo no quiero estar donde no me quieren”.

Mientras que la Comisionada Christine King y el Comisionado Alex Diaz de la Portilla se disputan la zona del Rio Miami donde se encuentra el Wharf que será el sitio de un proyecto masivo que promete ser un motor económico para el distrito y la ciudad.

El Comisionado Carollo se retiro del resto de la discusión dijo que no quería ser el motivo de una demanda contra la ciudad por según el acusaciones falsas de un posible conflicto de interés. El nuevo distrito tres posiblemente va a incluir una parte de Coconut Grove donde se encuentra la casa donde el comisiónalo vivía anteriormente que ahora está valorada en más de dos millones de dólares. Se espera una vota un final el próximo 24 de marzo.