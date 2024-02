Batalla legal por la enmienda sobre el aborto en Florida

Decenas de personas se congregaron en los escalones de la Corte Suprema de Florida en una manifestación que refleja la polarización en torno al acceso al aborto. Es otro episodio en la contienda por establecer límites al aborto.

Andrea Mercado, Directora Ejecutiva de Florida Rising, expresó optimismo tras la manifestación: "Creemos que los 1.5 millones de personas que firmaron la petición para incluir esto en la boleta tendrán la oportunidad de votar en noviembre sobre la Enmienda 4". El grupo Floridians Protecting Freedom lideró la iniciativa para incluir leyes sobre el aborto en la boleta de noviembre y ya ha recogido la cantidad necesaria de firmas de votantes registrados en el estado.

Sin embargo, según las leyes estatales de Florida, el Tribunal Supremo del estado debe revisar la redacción propuesta para la enmienda antes de que se incluya en la boleta. Anthony Verdugo, presidente de Christian Family Coalition, argumentó: "Los patrocinadores de esta enmienda no pudieron defender su caso. No pudieron definir la palabra 'viabilidad' porque no hay un acuerdo sobre lo que es viabilidad". La audiencia se centró en estos argumentos.

Matt Staver, abogado de Liberty Counsel, expresó preocupación sobre la enmienda: "Los votantes deben conocer el impacto de lo que están decidiendo". Afirmó que la enmienda está escrita de forma amplia y ambigua. Courtney Brewer, abogada de Floridians Protecting Freedom, defendió la claridad del texto: "Los votantes entienden lo que tienen delante. Si no están de acuerdo, pueden votar en contra".

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Muñiz, comentó sobre la enmienda: "La gente en Florida no es estúpida, ellos pueden entender. Creo que el problema está en lo que no dice la enmienda". Muñiz calificó la enmienda como un "enfoque bastante agresivo y global para abordar el asunto". Los jueces enfatizaron que están limitados en aprobar o rechazar la forma en que la enmienda está redactada, no sus méritos.

La decisión del Tribunal Supremo de Florida sobre la enmienda tendrá un impacto significativo en el futuro del acceso al aborto en el estado. Aunque la batalla legal continúa, el debate sobre este tema crucial está lejos de llegar a su fin.