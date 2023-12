Banco congela cuentas de cubano residente en EEUU y pide esclarecer estatus legal

“Mi esposo fue a sacar dinero y en ese momento se dio cuenta de que nos habían congelado las cuentas”, dice que ocurrió sin previo aviso el viernes.

Los involucrados pidieron proteger su identidad por su privacidad financiera aseguran que en una sucursal de Wells Fargo en el oeste de Hialeah tienen varias cuentas conjuntas. Su esposo es un cubano residente permanente en EEUU desde los 90 y ella ciudadana estadounidense de nacimiento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

A su esposo “le pidieron mostrar su residencia, su green card y su social security”, le dieron a firmar una declaración jurada en español, donde le pedían asegurar que no tiene vínculos con el partido comunista o con organismos represores del régimen.

También pedían asegurar que es residente permanente aquí y que no tiene intenciones de regresar a Cuba, de esta sucursal ambos han sido clientes desde hace 7 años.

“Mi esposo no ha regresado a Cuba desde que vino. No mandamos dinero a Cuba. Es residente permanente desde hace años y ellos tienen esos documentos”, relata la mujer.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros en EEUU (OFAC) y su guía para los migrantes cubanos establece en un documento el proceso para que bancos comprueben su identidad y status migratorio y dice que “cuando tales documentos no están disponibles, personas bajo la jurisdicción de EEUU pueden emplear evidencia que asegure que el individuo ha residido sin interrupción, fuera de Cuba, durante dos años, o una declaración jurada u otra evidencia de que el individuo no pretende regresar o no será recibido allí si regresa a Cuba”.

Sin embargo, la guía no explica por qué un banco estaría imponiendo la declaración jurada a quien ha comprobado ya su residencia y ha sido cliente por años. Le preguntamos eso a Wells Fargo y aunque no respondieron esa pregunta si comentaron que “de acuerdo con nuestros requisitos legales y regulatorios, incluyendo las sanciones de los Estados Unidos a Cuba, requerimos cierta información y documentación de nuestros clientes. Comprendemos que esto puede causar inconvenientes y trabajamos con los individuos impactados para minimizar estos inconvenientes”.

“Me dijeron en la agencia que le está pasando a mucha gente”, cuenta la mujer.

Wells Fargo no aclaró exactamente cuántos de sus clientes están pasando por este proceso y cuál es el criterio para aplicar esta declaración jurada. Aunque las cuentas de estos personas ya han sido desbloqueadas y el banco se mantiene en contacto con ellos al respecto, pudieran haber mas clientes en la misma situación.