Bajo custodia los nueve balseros cubanos que llegaron por Cayo Maratón

Muchos desde tierra presenciaban un helicóptero sobrevolando a los balseros cubanos que venían llegando a las costas del sur de Florida.

Los nueve balseros cubanos lograron tocar tierra en Cayo Maratón, y según testigos que conversaron con ellos a su llegada, salieron desde la provincial de Matanzas, en Cuba en una rústica embarcación.

A su llegada, fueron recibidos por cubanos que estaban en el área y también por la patrulla fronteriza que los detuvo. Una vez bajo custodia federal, fueron trasladados a un centro de detención donde serán procesados para definir si se quedan o no en los EEUU.

Aunque la política “pies secos, pies mojados” ya no existe. Los balseros cubanos que logran tocar tierra no son deportados de inmediato cómo los que atrapan en el mar. Esto se debe a que Cuba acepta los deportados por vía marítima y no por vía aérea, y una vez que tocan tierra, pasan a jurisdicción de la Patrulla Fronteriza que ya no los regresa al barco de la Guardia Costera.

Desde octubre de 2021, más de 177 mil cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos y más de 5 mil por mar. Esta nueva oleada migratoria desde la isla hacia el norte, eleva las cifras de migrantes, que ya superan las del "éxodo del Mariel" en 1980.