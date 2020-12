Ayuda por el COVID-19 para residentes de Miami Dade

El condado Miami Dade tiene hasta el fin de año para distribuir el resto de los fondos de asistencia federal que recibió por la pandemia del coronavirus y esto quiere decir que los residentes tienen solo días para actuar.

No está claro exactamente cuánto dinero del Cares act esta aun disponible en el condado Miami Dade porque parte de los fondos ya fueron distribuidos y otros estaban en proceso, pero si usted tiene necesidad debe aplicar en la próxima semana porque pudiera recibir asistencia.

El condado Miami Dade tiene mucho más que repartir que tarjetas para mandados.

EL gobierno federal le otorgo al gobierno condal 474 millones de dólares a través del CARES act, asistencia para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Y todavía hay dinero disponible para residentes y negocios necesitados.

Un memorandum del director financiero del condado refleja que el condado ha utilizado 234 millones de dólares, gran parte del resto está en medio de reclamos, pero todavía hay dinero disponible. Los residentes y comerciantes tienen hasta el 15 de Diciembre para aplicar porque todo el dinero tiene que ser distribuido antes del 30 de Diciembre.

Preguntamos porque hay dinero disponible a última hora entre tanta necesidad.

Según Joe Martínez, Comisionado de Miami-Dade , es porque “o las personas no saben o no sen enterado o no califican o las organizaciones que se les ha dado no han puesto suficiente personal para atender a las personas que están llamando”.

Hay unos 9 millones de dólares en un programa específicamente para inquilinos que no pueden pagar su alquiler y los dueños de las propiedades que no pueden cobrarles

Por otra parte, durante su reunión del lunes la comisión aprobó una propuesta para hacer más flexibles los requisitos para que las ciudades puedan acceder los fondos para reembolsar los gobiernos municipales por gastos debido a la pandemia. Sin embargo, el alcalde de Hialeah afirma que tenían que haberle dado mucho más a las ciudades.

Los comisionados señalan trabajar con sus distritos que incluyen las ciudades pero los alcaldes alegan que no es lo mismo. Puede encontrar los enlaces para la asistencia. Recuerda que tiene hasta el 15 de diciembre.

Asistencia para inquilinos y propietarios: https://www.axishelps.org/rent-and-homeowner-relief

Otro tipo de asistencia: miamidade.gov/covid