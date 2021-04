Ayuda a los hispanos en los primeros cien días de administración de Biden

Gran parte del plan de rescate económico del Presidente Joe Biden se ha enfocado en enviarle asistencia directamente a individuos. Una madre hispana utilizó la ayuda para mantener su pequeño negocio a flote.

A Pamela Martínez se le cerraron todas las puertas al llegar la pandemia. "El impacto fue total porque todos los eventos se cancelaron. Había mucha incertidumbre. No se sabía que iba a pasar porque comenzamos la cuarentena", rememora.

Su negocio de decoración y coordinación de fiestas y eventos dejó de funcionar, pero en vez de esperar por ayuda convirtió su almacén de decoraciones en un depósito de ideas y comenzó a preparar desayunos sorpresa para celebrar días especiales en cuarentena y arreglos de globos para celebrar aquellos que cumplían años sin fiesta.

Hizo de todo y no paró de trabajar pero no fue fácil. Los cheques de estímulo la ayudaron con el negocio "y otra parte la guardé para la renta de mi casa", revela Martínez.

Y el plan de Rescate de America le brindó otro alivio a la madre divorciada con dos hijos: El aumento en crédito tributario por niño que autoriza pagos de entre 3,000 a 3,600 dólares para familias con niños.

Martínez explica que hizo sus "taxes en Febrero de este año y por cada niño voy a recibir un crédito de 436, va a ser una ayuda para mi y para mis hijos".

El plan de recate impulsado por Biden está más enfocado en individuos que en negocios y se espera que ayude en particular a mujeres y a minorías que fueron fuertemente impactadas por la pandemia.

Mike Hernández, analista político considera que "mucho del último rescate económico del 2009 estaba enfocado en preservar las compañías que empleaban a millones de americanos ahora es más directamente enviar pagos a las familias más necesitadas".

Por eso madres como Martínez saben que no puede permitirse "solo depender de esa ayuda que puede llegar o puede que no llegue sino que estoy constantemente inventado nuevas decoraciones, nuevas cosas ... no voy a depender de una asistencia que no sabemos cuanto va a durar ni cuanto va a ser ni puedo depender solo de eso".

El presidente además apuesta en que las familias inyectarán ese dinero a la economía, pero el plan completo es costoso.

"El presidente Biden tomó ese riesgo económicamente, si sabemos que era necesario rescatar la economía americana pero políticamente el presidente Biden y los demócratas van a enfrentar en dos años o en menos de dos an1os la decisión del pueblo" alerta el analista político.

Por primera vez desde la pandemia se está viendo confianza entre los consumidores- una encuesta reciente de Gallup demuestra que un 57% de los estadounidenses aprueban la manera en que el Presidente Biden está manejando la economía.