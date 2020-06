Autoridades locales se pronuncian sobre tácticas policiales

El departamento de la Policía de Miami Dade hoy le envió una carta abierta a la comunidad explicando cuál es su posición en algunos de los temas que se están debatiendo en el país. los departamentos de la policía del condado y de la ciudad de Miami afirman estar orgullosos de sus políticas de acción y su entrenamiento, pero dispuestos a evaluarlas y trabajar más de cerca con las minorías.

Mientras en muchas de las manifestaciones se piden reformas en cuanto el uso de la fuerza de la policía, los departamentos del condado de Miami - Dade y de la Ciudad de Miami afirman que ellos implementaron estas reformas hace un tiempo. Por ejemplo, no se permiten tácticas de llaves en el cuello con detenidos…

Armando R Aguilar, asistente del Jefe Policía de Miami dice que “la policía de Miami requiere que nuestros oficiales usen la fuerza no cuando solamente es legal, pero cuando es necesario y como último recurso y eso es una gran diferencia, no solo porque podemos pero porque no hay otro remedio”.

Y hay otras prácticas en ambos departamentos que habrían requerido que los otros agentes implicados el caso de George Floyd actuaran bajo el llamado del “deber de intervenir” y es parte del entrenamiento que reciben los oficiales.

“En situaciones que un oficial llega a la escena de un crimen ve que otro oficial está golpeando alguien sin necesidad la respuesta correcta es tomar acción y parar lo que ese oficial está haciendo o o violación de la ley”, dice el oficial.

Hoy el alcalde de Miami Dade Carlos Giménez anunció que él y la presidenta de la comisión del condado de Miami Dade están dispuestos a trabajar juntos para establecer un panel independiente de ciudadanos para investigar casos de abuso policial. Algo que ya existe en la ciudad de Miami.