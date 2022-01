Autoridades del sur de Florida anuncian medidas frente a motociclistas durante feriado de Martin Luther King

Las fuerzas del orden público del sur de la Florida volverán a tomar medidas enérgicas contra los conductores de vehículos todo terreno y motocross que participen en el paseo de fin de semana de Martin Luther King Jr.

El paseo, también llamado "Wheels Up Guns Down", se ha vuelto popular en los últimos años, pero las autoridades dijeron que están infringiendo la ley.

"Tenemos un grupo que ha elegido venir aquí bajo la premisa de 'Wheels Up, Guns Down' y causar estragos entre esta comunidad", dijo el miércoles el alguacil de Broward, Gregory Tony. "Lo hacen conduciendo vehículos todo terreno y vehículos de manera imprudente, lo hacen con el conocimiento y la intención de que sus actividades no están autorizadas y son ilegales, y lo hacen repetidamente con total desprecio por la seguridad de este público. Y ahí es donde trazamos la línea en la arena."

Este año, la policía de Broward y la Patrulla de Carreteras de Florida están presionando por una legislación bipartidista que busque sanciones más severas para los motociclistas.

“Básicamente es para abordar el problema de los conductores organizados, grupos que se unen para interrumpir el tráfico, para bloquear el tráfico”, dijo el mayor de la Patrulla de Carreteras de Florida, Robert Chandler.

Si bien la legislación no afectará este fin de semana festivo, los oficiales monitorearán las carreteras desde el suelo, en el aire y encubiertos.

"Si se encuentra en medio del tráfico mientras estos temerarios e imprudentes pasan, queremos que se detenga, queremos que se detenga a un lado de la carretera y nos deje hacer nuestro trabajo", dijo Tony.