Autoridades buscan a hombre armado que dijo ser policía y amenazó en una calle de Miami Beach

Un hombre es buscado por las autoridades, luego de que se hiciera pasar por un policía en un encuentro que tuvo lugar en un callejón de South Beach, en Miami Beach.

Un guardia de seguridad de Mango's Tropical Cafe South Beach que interactuó con el presunto sospechoso, relata que llevaba una mochila en el pecho y lo que parecía ser una pistola en la mano, cuando le vio en la intersección de la 9na Calle y la Avenida Collins.

Después de que el guardia de seguridad le preguntara al hombre y cuestionara por qué tenía un arma, se acercó y lo roció con lo que parecía ser gas pimienta.

La situación se volvió más extraña cuando tras haber sido rociado con la sustancia, el hombre comenzó a decir a qué se dedicaba y gritó: "Soy un policía” y una frase que continuó con una palabrota.

El guardia de seguridad respondió con escepticismo ante las afirmaciones del hombre, ya que seguía repitiendo que era policía fue entonces cuando decidieron llamar a la línea de emergencia 911.

El hombre armado luego gritó "Mossad", que es la Agencia de Inteligencia de Israel a la que afirmó pertenecer, antes de huir.

Desde entonces, el hombre no identificado no ha sido visto nuevamente, pero la policía de Miami Beach confirmó que no era uno de sus oficiales.