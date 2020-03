Condado Orange emite orden de quedarse en casa

Alcalde del condado Orange anunció orden de quedarse en casa de 24 horas para el condado Orange durante una conferencia de prensa el martes por la tarde.

El Alcalde del Condado Orange, Jerry Demings, anunció que la orden será a partir del jueves 26 de marzo a partir de las 11 p.m., hasta el 9 de abril.

Demings, durante rueda de prensa, indicó que las personas podrán ir a hacer las compras o a la farmacia, ir a citas médicas siempre que el doctor lo permita, ir a los restaurantes a buscar comida que fue previamente ordenada, salir a cuidar de familiares, y hacer ejercicio o caminatas al aire libre.

De acuerdo con Demings, las personas deben continuar teniendo 6 pies de distancia con otras personas y no estar presente en grupos de personas.

Demings indicó que las personas no pueden ir a trabajar si su empleo no es esencial, estipulado por una orden emitida por el condado. Además, las personas no pueden visitar a sus amigos y familiares si no es urgente.

Este anuncio viene luego de que, desde la semana pasada, emitieran orden de quedarse en casa desde las 11 p.m. hasta las 5 p.m.