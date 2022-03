Alertan de conductores sin permisos que solicitan pasajeros en aeropuerto de Miami

En esta época de vacaciones de primavera al aeropuerto internacional de Miami pueden llegar aproximadamente 150 mil pasajeros al día. A la espera están conductores de Uber, Lyft y los taxis pero, según las autoridades, también están aquellos choferes que de forma ilegal entran al aeropuerto y solicitan llevar a los pasajeros.

"No sabemos si ese carro está en buenas condiciones no sabemos si tiene licencia no sabemos si tiene seguro quiere decir que usted se está poniendo en peligro", advierte Ivan Cotayo, del departamento de transporte y obras públicas de Miami Dade .

Ante el incremento de este tipo de actividad ilegal en el aeropuerto se realizan operativos especiales en busca de choferes que infringen la ley.

Los detectives de Miami Dade se hacen pasar por un turista salen con su maletas ellos esperan a ser solicitados", explica Cotayo sobre el modo en el que operan las autoridades para dar con los infractores.

"Los oficiales dicen que si en ese momento nos dan la información a nosotros" el chofer es multado por no tener licencia, por solicitar clientes y además recibe un aviso de no regresar al aeropuerto, que si es violado puede terminar arrestado.

Greg Chi, director de comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, alienta a que "por favor utilicen las plataformas apropiadas y que son legales para recibir información puede dirigirse a unos de nuestros quioscos y le diremos donde dirigirse".

Los taxis son fáciles de identificar. Los choferes de Uber, Lyft y limosinas los puede identificar por las pegatinas colocados en el parabrisas. Además, una vez que pida su viaje en la plataforma de su preferencia encontrará información del conductor y del auto.

Javier Correoso, vocero de Uber, explica que "es sumamente importante que una persona que va a usar Uber en el aeropuerto que tome los viajes dentro de la plataforma que no lo haga fuera de la aplicación ... si usted bajó la aplicación Uber y Lyft usted está asegurado que pasa es un peligro que salga del aeropuerto y entre en un carro desconocido".

Desde el 2019 se han realizado más de 20 operativos, se han incautado más de 75 vehículos y se han emitido más de 2 mil multas civiles.