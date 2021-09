Escándalo en Brasil: Autoridad sanitaria interrumpe juego con Argentina

SAO PAULO.- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil interrumpió este domingo el partido entre Brasil y Argentina por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores visitantes, en una polémica decisión que derivó la retirada de los equipos y los árbitros.

El incidente ocurrió cuando transcurrían 5 minutos de juego en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, en partido de la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, cuando fiscales sanitarios brasileños irrumpieron en el césped del estadio.

La reacción del equipo visitante fue encerrarse en su vestuario, mientras que los delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) retiraron a todo el cuerpo arbitral hasta buscar una salida la situación.

En declaraciones a la transmisión del canal Globo, el presidente de la Anvisa, Antonio Barra Torres, explicó que la delegación argentina había sido notificada que los 4 jugadores deberían permanecer aislados en el hotel y que cuando agentes de la Policía Federal fueron a constatar ellos ya había salido para el estadio.

"Fue la secuencia del incumplimiento de orientaciones y determinaciones. Cuando los fiscales y los agentes de la Policia fueron a verificar en el hotel, fueron informados que los jugadores habían salido y el resto de la historia ya ustedes la saben", afirmó Barra Torres, también contraalmirante de la Marina.

En las imágenes de televisión, después del equipo visitante encerrarse en el vestuario, se vio al capitán Lionel Messi retornar a la cancha y dirigirse a Neymar, su homólogo brasileño y compañero en el París Saint Germain francés, y a Dani Alves, con quien jugó en el Barcelona de España.

De acuerdo con Globo, Messi le dijo a Neymar, Dani Alves, al técnico local Tite y al zaguero Marquinhos, su compañero en el París Saint Germain y que no estaba relacionado por encontrarse expulsado, que Argentina no volvería al campo si los 4 jugadores no pudiesen jugar.

Pocas horas antes del partido, la Anvisa pidió a la Policía Federal brasileña el aislamiento o la deportación inmediata de 4 futbolistas de la selección argentina que, según la entidad, mintieron en inmigración sobre las exigencias durante la pandemia.

El órgano indicó en un comunicado, sin citar nombres, que pidió a las autoridades civiles la "cuarentena obligatoria o su inmediato retorno al país de origen" de los futbolistas, después de detectar "incumplimiento a las reglas sanitarias del país y, supuestamente, declarar en un formulario oficial informaciones falsas".

Los deportistas en mención son Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa) y Cristian Romero y Giovani Lo Celso (Tottenham), quienes después de actuar la semana anterior con sus clubes de Londres viajaron a Suramérica para integrarse al seleccionado argentino.

Los 4 futbolistas estuvieron el jueves en la victoria de Argentina por 1-3 en Caracas sobre el local Venezuela y desde la capital venezolana se desplazaron con toda la delegación argentina hasta Sao Paulo, donde se enfrentarán este domingo ante Brasil por la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Catar 2022.

Las normas sanitarias brasileñas vigentes exigen que las personas que estuvieron en los últimos 14 días en Reino Unido, India y Sudáfrica deben cumplir una cuarentena obligatoria.

A la espera de una decisión sobre el partido, Brasil es líder de la eliminatoria con 21 puntos y 100 % de rendimiento, escoltado por la también invicta Argentina, con 15 unidades.