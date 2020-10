Autopsia revela que DJ Erick Morillo murió por sobredosis

Una autopsia confirmó que la muerte del famoso DJ Erick Morillo el 1 de septiembre dentro de su casa en Miami Beach estaba relacionada con drogas.

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade dio a conocer los resultados el martes, confirmando que el hombre de 49 años murió por una sobredosis de varios narcóticos.

Los oficiales de la policía de Miami Beach dijeron que los agentes encontraron el cuerpo de Morillo después de responder a una llamada al 911 en su casa en La Gorce Drive.

Morillo, quien nació en Nueva York pero cuya familia era de Colombia, logró un éxito en 1993 con la canción "I Like to Move It".