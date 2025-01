“Aunque estén sueltos, no van a ser libres”: Madre de preso político cubano

"Sería un privilegio que él estuviera libre, aquí conmigo, porque sé lo difícil que es su vida en la prisión", declaró a Telemundo 51 Elaine del Toro, madre de un preso político cubano, tras conocer que el régimen de la isla liberará a 533 prisioneros, como parte de un acuerdo que también incluye eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

"Para mí sería muy bueno, pero, ¿eso resolvería el problema que estamos atravesando en este país? Eso es una manera de mantenernos sometidos", agregó la madre desde La Habana durante una videollamada.

Desde el 2023, Midgiel Martínez del Toro, de 32 años, cumple una condena de siete años en la cárcel. Según contó su mamá, el joven que se ganaba la vida como carpintero, comenzó a publicar videos contra el régimen en sus redes sociales, a partir de las históricas protestas del 11J en Cuba.

"Su postura crítica, sin miedo a lo que pudiera ocurrirle, enseguida llamó la atención de las fuerzas represivas del régimen", explica la madre, hasta que lo detuvieron en plena calle en marzo del 2023. Desde entonces, "ha sido víctima de interrogatorios, torturas y hasta una golpiza en las costillas".

Midgiel cumple su sentencia en el Combinado del Este. El Tribunal Provincial de La Habana lo encontró culpable del delito de Propaganda contra el orden constitucional, el mismo cargo que pesa sobre un gran número de prisioneros políticos cubanos.

"Aunque liberen a nuestros familiares, seguirán siendo presos", insistió la madre. "Seguirán siendo presos porque cuando ellos salgan a sus hogares, no los dejarán vivir. Va a ser una persecución constante, porque ellos no van a cambiar su manera de pensar. Aunque estén sueltos, no van a ser libres."

Aunque el régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros, no especificó que se tratara de presos políticos. Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), se trata del resultado de una negociación con la Iglesia Católica.

Organizaciones independientes, como el Observatorio de Derechos Humanos, han documentado la existencia de al menos 1,153 presos políticos en Cuba, sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado cuántos de ellos se beneficiarán de esta medida.