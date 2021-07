Aumento de casos de COVID-19 reaviva debate sobre uso de mascarilla en escuelas

El brote de coronavirus en la Florida en parte impulsado por la altamente contagiosa variante Delta, ha despertado nuevamente las opiniones sobre el uso de mascarillas para el comienzo de las clases presenciales en agosto. El gobernador Ron DeSantis mantiene que en el estado, los tapabocas no serán obligatorios para nadie. Pero padres de familia están preocupados.

La Academia Americana de Pediatría ha recomendado el uso de mascarillas en las escuelas tanto para adultos como para cualquier niño mayor de 2 años, aunque estén vacunados o no. Pero en las escuelas de Miami Dade, hasta ahora el uso de mascarillas será opcional.

Aun no comienzan las clases, pero la nueva ola de COVID-19 y la variante Delta han despertado el debate sobre el uso de mascarillas en las aulas.

“Pienso que estaría más segura si todos usaran las mascarillas honestamente, estarían más seguros los nińos, estaría más segura la escuelas, estaría más seguros los padres, la familia”, considera Yuselis Ortiz, mamá de Sofia.

A Guillermo González le preocupa su pequeña hija de 4 años y espera que las cosas mejoren de aquí a un mes, cuando comience el curso. “Va a comenzar el VPK, aunque los niños tienen sus máscaras y los maestros también, hay muchos niños que tienen la opción de no ponérsela … porque el gobernador de la Florida dijo que no va a impedir eso que no va a poner el mandato”.

“No es mandatorio”, dijo el gobernador Ron DeSantis en St. Petersburg refiriéndose a las vacunas, ayer en Fort Pierce recibió aplausos en una conferencia al decir que en la Florida no se impondrá el uso de mascarillas entre los niños.

Algo que apoya un grupo de madres y activistas que llevan varios meses protestando afuera de las reuniones de la junta escolar.

Gelpi Deluz, quien está a favor del uso opcional de mascarillas en las aulas, dice que “todo el mundo tiene derecho hacer lo que quiera, alguien queire usar la mascarilla, esta bien. Es su hijo puedes hacer lo que quieras, y estamos pendientes de eso porque en el pasado han cambiado ciertas cosas después de decirnos, oh no vamos a usarlas, por el verano”.

En Miami Dade, el distrito escolar mantiene que por ahora, el uso de mascarillas en el salón de clases será opcional. “Pero obviamente nuestra máxima prioridad es la protección de nuestros niños, y vamos a continuar monitoreando las condiciones, pero también vamos a consultar con expertos de salud pública y expertos médicos durante el próximo mes, dijo el Superintedente Escolar de Miami Dade, Alberto Carvalho.

Y esa reunión con los expertos de salud se espera en cualquier momento. Mientras, los números de COVID-19 siguen en aumento, el hospital Jackson reportó 175 el día de hoy. Y dos casos positivos en el hospital de niños Holtz.