West Palm Beach aumenta pruebas de coronavirus por fiestas en Día de Acción de Gracias

En el Fitteam Ball Park en West Palm Beach se han producido largas filas de carros con personas queriendo realizar su prueba del COVID-19. Muchos lo hacen para poder ver a sus seres queridos en el Día de Acción de Gracias.

El lugar ha visto un aumento de entre el 10 y el 15% de personas queriendo realizarse la prueba del COVID-19, estos últimos dos días, según informes del departamento de salud de la Florida.

Y es que la necesidad de saber si uno tiene el virus es importante, más aún cuando las personas van a reunirse por el día de Acción de Gracias.

“Tenemos un nieto que aún no conocemos y mi hijo quiere que nos hagamos el examen porque la familia ahí los otros abuelos son mayores y tienen algunas enfermedades”, dice Bob Teuchert, quien viaje a Orlando a conocer a su nieto.

Otros por pura precaución pues la familia se reunirá en Thanksgiving dijo Jose Antonio Reyes, él y toda su familia se hizo la prueba.

“No creo me voy a quedar en la casa tú sabes, porque no quiero estar ni para que me enfermen a mí ni yo enfermar a nadie, tú sabes hay que estar tranquilo”, aseguran otros más precavidos.

Los expertos están recomendando que las reuniones familiares no sean de más de 10 personas y preferiblemente al aire libre.

Este centro de pruebas va a estar cerrado el día de Acción de Gracias y el viernes siguiente. Allí se hacen las pruebas rápida de antígenos solo con previa cita y para aquellos que presenten síntomas. Para pedir una cita deben llamar al 561 652 1000.