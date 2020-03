Aumentan ventas de armas por el coronavirus

Las compras impulsadas por el miedo a los posibles efectos del coronavirus también han provocado a un incremento en las ventas de armas en Estados Unidos, llevando a decenas de compradores en las armerías, incluso las ubicadas en el sur de Florida.

Más allá de los productos de limpieza, mascarillas, gel de mano, papel higiénico y alimentos, las armas también han visto bajar sus inventarios.

Carlos A. Ruiz, de la tienda Second Amendment Gun Shop, asegura que se han incrementado la venta de armas y de municiones.

“Personas que no necesitan un arma y nunca la han necesitado (...) por la histeria colectiva que hay están comprando armas por si acaso. No sé si es que vienen los ‘Walking Dead’”, señala Ruiz.

Las ventas de armas también se elevaron en línea. El sitio Ammo.com, que vende por internet municiones, también ha visto un aumento reciente en las ventas.

Según la compañía, del 23 de febrero al 4 de marzo, las transacciones aumentaron un 68 % en comparación con los 11 días anteriores, informó el periódico Los Angeles Times.

Al igual que los alimentos y los elementos de aseo como el papel higiénico, los compradores de armas han dicho a los medios que su afán de comprar se debe por el posible desabastecimiento, según reseñó la agencia Efe.

“Durante todo el año hemos vendido más que el año pasado, yo llevo haciendo esto hace siete años y he visto que sí que ha subido”, señala Samuel Rivera de Custom Gun Shop.

Según la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, muchas de las compras han sido de personas que adquieren armas por primera vez.

El otro grupo que ha contribuido al aumento de las ventas son ya propietarios de armas que buscan incrementar sus colecciones, municiones y arsenal antes de que los cierres también se extiendan a las armerías.

“Yo vendí todo el stock de municiones que tenía. Y ahora para conseguir esa munición yo tengo que invertir mucho más dinero, casi el doble y no la hay. Entonces como va a estar más cara la munición porque van aumentar los precios, la ley oferta demanda, se va a vender menos volumen”, señala Ruiz, de Second Amendment Gun Shop.

Ante esta situación, los dueños de armería tienen una recomendación. “El que no la necesite que no la compre, señores. No se deje llevar por la histeria colectiva. Eso no nos conduce a nada”, enfatiza Ruiz.