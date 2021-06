Aumentan precios de autos nuevos y usados

Si estás buscando comprar un auto te van a sorprender los precios que encontrarás en el concesionario. Aparte de las casas, otra industria que ha resurgido con precios exorbitantes a raíz de la pandemia es la automotriz.

Aldo Corona pensaba comprar un vehículo nuevo por lo que comenzó su búsqueda en línea en varios concesionarios. “Hicimos una selección de tres, empezamos con uno y no tenían absolutamente nada de inventario”, cuenta Corona.

Cuando encontró el vehículo que buscaba dice que le estaban cobrando $15,000 sobre el precio regular. Eso es algo que según Carfax es común. Actualmente calculan que los precios de autos usados aumentó, hasta un 25% y las camionetas o pick ups subieron 44% comparado con mayo del 2020. “Estamos experimentando niveles altísimos en la alta demanda en autos usados, pero no hay suficiente inventario”, explica Eddie Garcés, gerente de cuentas nacionales de Carfax.

Según Garcés, la razón es que simplemente no hay autos. “La pandemia, covid-19, las tormentas graves de este invierno y la escasez de los chips semiconductores” han afectado el mercado automotriz. Él cuenta que los chips semiconductores son necesarios porque “los autos son modernos, y tienen computadores y las computadoras no funcionan si no tienen el chip”.

Si quieres intercambiar tu auto para comprar uno nuevo, Carfax dice que recibirás 20% más del valor de tu entrega, pero debes tener cuidado ya que el próximo auto que compres tal vez te salga más caro y no sea lo que tenías pensado.

El consejo es esperar a que el mercado se estabilice, pero si tienes que comprar, Carfax recomienda hacer su tarea, inspeccionar el auto con tu mecánico independiente y obtener un reporte de auto para evitar sorpresas de accidentes previos. También puedes visitar la página www.carfax.com/value para encontrar el historial y valor del auto que quieres comprar o vender.

Otro consejo importante es asegurar un préstamo antes de ir a un concesionario. Así te aseguraras de conseguir un interés que te acomoda y no te conformarás con lo que te ofrecen en el concesionario cuando ya estás enamorado de un auto.