Aumentan números de pruebas por coronavirus y la espera por los resultados

A medida que aumentan los casos de COVID-19 en la Florida, crece la frustración de las personas por conocer los resultados más rápidos, algo que según las autoridades depende de los laboratorios que procesan estos exámenes, un número que va en .scensoi

Pete Sánchez, teniente de bomberos de Miami, dice que “Hemos visto una demanda más alta en las últimas dos semanas, los números han aumentado bastante”.

Según los bomberos de la ciudad de Miami, la unidad de pruebas móviles que realizan los exámenes en las casas con cita previa para las personas que no pueden movilizarse reciben entre 3 mil y 4 mil llamadas por día.

Sánchez dice que “Usualmente estábamos haciendo entre 60 a 70 pruebas en casa y ahora estamos por 250 exámenes que los bomberos van y toman la muestra”.

En el sitio de pruebas del parque de los Marlins las líneas siguen llenas, los oficiales de bomberos dicen que el promedio de exámenes que realizan por día es de 1,500 personas en comparación con los 200 a 300 personas que se las realizaban estas pruebas antes del primero de junio.

Sánchez dice que “Empezamos en marzo 23 en este programan y teníamos 6 unidades, ahora tenemos 11 unidades dedicada a ir a tu casa si eres residente de Miami”.

Para hacerse pruebas a domicilio en Miami a personas de 65 años o más y que no tengan medios para transportarse, pueden llamar al 305-960-5050.

La espera para los resultados aún no es clara, hay personas que dicen que se la hicieron hace meses y no han recibido resultados, otras dicen que en 7 días. Nosotros contactamos al departamento de salud de la florida para que nos informaran sobre el promedio de tiempo de espera, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.