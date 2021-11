Aumentan los precios de autos usados y nuevos

El déficit en inventario de autos se ha agravado producto de una economía detenida a causa de la pandemia.

Un déficit que ha generado pérdidas millonarias a la industria automovilística, debido, entre otros problemas, al cierre parcial de algunas fábricas de autos, en medio de la pandemia.

Luis Somuano, presidente del concesionario de Doral Lincoln, dice:

“La razón principal por la cual las fábricas hoy dicen que tenemos esta escasez de automóviles a nivel mundial, porque no es Ford, no es Toyota, no es Honda, es todo el mundo, es que los chips estos de computadoras no son suficientes por la demanda que hay”.

Chips que actualmente se importan de países como Honk Kong porque nacionalmente no se producen.

“Esto es un aprendizaje para todo el mundo, no solo para nosotros como consumidores que estamos mirando lo que está pasando en el mundo si no para las grandes fábricas que ahora se han dado cuenta que están a merced de cualquier situación que puede parar su negocio”.

Desde 2020, la demanda de carros, ya sean nuevos o usados ha puesto en jaque no solo la oferta de los concesionarios si no también el bolsillo de los clientes.

De acuerdo con el propietario de este concesionario, los dealer podrian comenzar a salir de esta crisis a mediados del años 2022. Habrá que esperar y ver si hay nuevos inventarios.