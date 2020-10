Aumentan los casos positivos de COVID-19 en condado Palm Beach

La Doctora Leslie Díaz, experta en enfermedades infecciosas alertó que el aumento en casos positivos de coronavirus, posiblemente se incremente. “Dentro de un mes vamos a estar al doble de lo que estamos ahora”.

Esta es la predicción, aunque desea estar equivocada, que hace la experta en enfermedades infecciosas. Y es que en promedio el condado Palm Beach, la semana pasada tuvo 250 casos positivos diarios comparado con 110 casos positivos hace tres semanas.

Por su parte, la doctora Alina Alonso, directora del departamento de salud de Palm Beach, compartió estos datos con los comisionados del condado. “El aumento de la positividad diaria no es bueno porque nos dice que el virus está ocurriendo más frecuente”.

No obstante al principio de la pandemia según la experta, entre el 60 y 70 por ciento de los pacientes debían ir a la unidad de cuidados intensivos. “Ese porcentaje ha disminuido por ejemplo de 10 personas que entran, a lo mejor seis o siete van al piso regular, y tres o cuatro van a cuidados intensivos”.

A pesar de haber menos casos severos, el aumento de la tasa de positividad, tiene un origen. “La comunidad como que se ha relajado un poco y cómo el estado abrió completamente, eso le da como un permiso a la gente de decir: 'ok no tengo que hacer esto no tengo que hacerlo otro'. Y eso es lo que nos lleva a tener los números altos como los estamos teniendo en este momento”.

La recomendación sigue siendo la de siempre, hay que practicar el distanciamiento social, el lavado constante de las manos, y siempre al estar afuera o en lugares públicos, utilizar el tapabocas o la mascarilla.