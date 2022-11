Aumentan los casos de virus respiratorios en medio de viajes por festividades

En momentos de viajes, previos a las celebraciones de Acción de Gracia y fin de año, además del COVID-19, otros dos virus respiratorios complican el panorama en el país.

El virus sincitial respiratorio y también la influenza, que este año sea caracterizado por presentarse de una manera mucho más temprana, pero también más agresiva, y ha llevado al niños y ancianos a terminar en hospitales o en cuidados intensivos.

El aumento de los casos del flu se acelera en más de la mitad del país, especialmente en el sur y el sureste de Florida, es uno de los Estados más afectados.

En el sur de Florida, existe actualmente un alto nivel de contagio de influenza, una situación que puede llegar a ser aún más crítica en las próximas semanas

Y por eso los expertos llaman a mitigar los riesgos de contagio por COVID19 e influenza en medio de viajes y celebraciones.

La doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami Dade College, “la primera recomendación es tener las vacunas al día, preferiblemente habérselas colocado dos semanas antes de estas festividades. Tratar de lavarse las manos de manera más frecuente”.

“A pesar de que ya no es una medida obligatoria, usar las mascarillas, sobre todo si vas a estar en aeropuertos y aviones, para evitar la transmisión entre personas que no conoces. Si tienes algún síntoma, por favor no viajar. Es preferible celebrar la festividad del día de acción de gracias a través de una video llamada y al año siguiente estar con tu familia”, aconseja la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami Dade College.

En el Aeropuerto de Miami, no pocos han retomado el uso de las mascarillas, a pesar de que no son obligatorias.

Olga Camacho, quien viaja para reunirse con su familia, dice: “como yo soy de la tercera edad, puede ser que me pueda contagiar todavía, a pesar de que estoy vacunada y contra la influenza también me he vacunado”.

Y entre viajes y celebraciones próximas, en el país y en nuestra área, se incrementan los casos del virus sincitial respiratorio, conocido como RSV (por sus siglas en inglés), que afecta mayormente a niños.

El doctor Otto Ramos, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Nicklaus Children Hospital, explica que “hemos tenido bastantes casos, complicados con neumonía por virus sincitial respiratorio. No hay dudas de que la incidencia ha subido este año”.