Aumentan encuentros con osos en el suroeste de Florida

Los encuentros con osos han aumentado considerablemente en el suroeste de Florida. La comisión de pesca y vida silvestre pide a los residentes tomar precauciones, pues en las últimas dos semanas estos encuentros se han reportado en playas, parques, zonas residenciales y hasta comerciales.

En varias ciudades desde Golden Gate hasta Fort Myers se han hecho frecuentes estas apariciones pues los animales están en su temporada de apareamiento.

En algunos de los momentos captados en cámara se les ve a los osos haciendo de las suyas en los más inesperados lugares, como uno que llegó a la playa, otro en un patio de Golden Gate, o en plena calle de lujoso vecindario de Naples. Recientemente uno decidió tomarse un descanso dentro de un local comercial en Fort Myers.

“Saltó la cerca y entró por la puerta trasera, un policía se detuvo y le pedí que me ayudara a revisar el edificio”, rememora Drew Berkley, trabajador de Hurricane Safe Shutters, quien tuvo un enfrentamiento con uno de estos animales.

Funcionarios de la comisión de pesca y vida silvestre de Florida retiraron al animal del lugar tras sedarlo y luego fue trasladado a un lugar seguro, entre tanto residentes de Golden Gate dicen estar temerosos.

Momentos de angustia se vivieron y todo fue captado en cámara.

“Siempre con la precaución porque uno como ser humano tiene los cinco sentidos en cambio el animalito no. Si he escuchado y he visto fotografías y videos, que a veces los clientes le dan a uno de “mira pasó un oso” pero gracias a dios no me he topado con un oso”, dice Ana García, residente de Golden Gate.

Mientras tanto para Humberto Ruiz la situación es peligrosa, “siempre creo que lo correcto es llamar a las autoridades para que retiren el oso del lugar”.

CALIFORNIA - Una mujer de la ciudad de Bradbury, cerca de Pasadena, tuvo el enfrentamiento más salvaje de su vida cuando estuvo frente a un oso que atacó a su perro.

La presencia de los osos en lugares poco comunes se debe al aumento de su actividad pues junio es época de apareamiento.

Adam Brown, de la comisión de pesca y vida silvestre de Florida, advierte “queremos que esos osos pasen y sigan a su propio hábitat natural, no queremos que se queden en nuestras propiedades o que comienzan a asociar a personas y casas con comida”.

Las autoridades piden que si usted tiene un encuentro con esos animales, no se acerque, llame de inmediato al 911 o a la comision de pesca y vida silvestre de Florida.