Aumentan contagios y hospitalizaciones en Florida

La Florida se ha convertido en el nuevo epicentro de Coronavirus en el país. Este fin de semana el estado rompió el récord del mayor número de casos nuevos de COVID-19 en un día desde el principio de la pandemia con 23,903 casos.

Ahora el condado está abriendo más centros de pruebas y también de vacunación con la esperanza que más personas decidan vacunarse.

Mientras la variante Delta hace que el COVID siga propagándose en la Florida, se ven largas filas para hacerse la prueba en centros donde uno se puede acercar a pie o por automóvil pero las filas para vacunarse siguen siendo cortas.

Los médicos quisieran que fuera todo lo contrario.

David de la Zerda, Dir. Médico Cuidados Críticos del JMH, dice: “países con altísimos niveles de vacunación como podemos ver es Israel con 70% de vacunación ha sido mucho mejor manejado. Es decir, cuando lleguemos a 80% de gente vacunada estas mutaciones se van a volver muy poco frecuentes y no van a ser un problema”.

Los casos de COVID en el sistema de salud del Jackson subieron de 326 a 363 desde el viernes pasado hasta el día de hoy. Más del 90% de las personas ingresadas no están vacunadas.

Viernes, 6 de agosto - 326

Sábado, 7 de agosto - 340

Domingo, 8 de agosto- 348

Lunes, 9 de agosto- 363

El Dr. Antón Gómez, médico de Emergencia en el Kendall Regional, dice: “la gente que no se está vacunando son las que se están Muriendo, vacúnate no solo por ti, pero por la familia también”.

Uno de los motivos que Manny Cid, el alcalde de Miami Lakes nos dice publicó una foto cuando se vacunó hace solo 2 semanas en su cuenta de Twitter donde admitió que hasta ese momento no quería vacunarse.

“Yo tengo 37 años, estoy bastante saludable estoy siempre trabajando. Yo dije vamos a esperar un poquitito”, dijo.

Al surgir la variante Delta nos dice que decidió hablar con los médicos y no esperar más. Al hacer su decisión pública algunos lo han criticado por haber esperado tanto.

“Dos personas cercanas a mí que han fallecido del coronavirus, la mamá de un amigo mío recientemente falleció”, dijo Cid.

Y agregó: “No me Interesan las criticas lo que me interesan a mi son las personas que estaban en la misma situación que yo, que yo los puedo ayudar y nunca saben si hay una vida que ahora por vacunarse no cogen el virus y si lo cogen lo impacta mucho menos”.

Un análisis de las últimas cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades indica que más del 99.99% de las personas que se han contagiado con el virus después de estar vacunadas, no han tenido que acudir a un hospital y no han resultado gravemente enfermas. Para buscar donde hacerse la prueba o vacunarse solo busque Coronavirus-Miami-Dade