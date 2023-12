Aumentan casos de sobredosis de medicamento para bajar de peso

Las emergencias por sobredosis de la Semaglutida, el genérico del Ozempic, como se le conoce por su nombre comercial, se han incrementado en Estados Unidos y algunas se deben a administraciones inadecuadas de este medicamento.

"En muchos casos, no es que se haya sido recetado, sino que entre pacientes se están intercambiando el medicamento", explica el médico internista, Humberto Hernández.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Según la Asociación Estadounidense de Centros para el Control de Intoxicaciones, las llamadas por el uso inadecuado de la semaglutida, el genérico del Ozempic se han disparado en un 1500%.

La doctora Teresita Santander, de Flagler Rehab & Therapy Center, considera "que este resultado está basado en lo que hacen las personas, que van a centros donde no hay un profesional de salud preparado para evaluarlos, para decirles cómo hacer el tratamiento, cómo iniciar el tratamiento".

El Dr. Hernández es uno de los pioneros en nuestra área en la prescripción de la semaglutida para la pérdida de peso y refiere una posible causa del problema. "Las personas empiezan con el 0.25, que es la dosis mínima. Pero el problema está en que ellos quieren inmediatamente algo mágico. Y muchas personas lo que hacen es que aumentan la dosis, y ellos mismos se automedican y eso es un problema".

La Dra. Santander, que también prescribe el uso de la semaglutida, llama la atención sobre cómo algunas personas recurren a centros no calificados. "Los pacientes entran a Google y leen lo que hay ahí, van a un lugar donde no hay un profesional de salud calificado y escuchan lo que le dicen, pero no es así".

El problema en el uso de la Semaglutida se acentúa porque su versión de Ozempic es utilizada para la diabetes y el Wegovy para la pérdida de peso, pero también se emplea una versión genérica, e incluso compuestos elaborados por farmacias que han proliferado en el mercado y que ya hacen saltar alarmas de la FDA.

"Yo conozco personas que le han regalado un inyector, y entonces puncionan el inyector y dicen: “30 unidades”; pero, ¿qué cantidad de miligramos te estás poniendo? Eso es lo que la gente no sabe. Y ahí vienen los problemas de efectos secundarios severos como la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas y los problemas de tiroides", comenta la doctora Santander.

"Y también la gastritis, y si encima de todo eso se trata de una persona obesa, sobre todo las mujeres hispanas, entonces tienen más tendencia a padecer trastornos de la vesícula. También se han reportado casos de obstrucción intestinal", apunta el doctor Hernández.

Los expertos recomiendan que la Semaglutida con el fin de perder peso siempre sea administrada por un profesional médico calificado y bajo supervisión.