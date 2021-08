Aumentan casos de COVID-19 tras inicio de clases en Palm Beach

El día de ayer había 51 casos de covid registrados, para el dia de hoy ya son mas de 130. En la escuela secundaria Wellington Community High, hay 7 casos de covid confirmados.

Tras sólo 3 días de clases el número total de casos en las escuelas públicas del condado Palm Beach es de 131. Los casos han aumentado exponencialmente en esta primera semana de clases

El 10 de agosto hubo cinco empleados infectados. El 11, 34 estudiantes y siete empleados y el 12 los números se duplicaron a 71 estudiantes y 14 empleados. En este momento hay 1020 estudiantes en cuarentena por posible exposición al virus.

“Yo siempre predije que las escuelas iban a ser un medio ambiente que no era conductivo a tener niños sin vacunarse”, dijo la Dra. Leslie Díaz.

Y más aún, cuando, según el distrito escolar, hoy se presentaron 8500 estudiantes sin mascarilla.

Mike Burke, superintendente escolar interino de Palm Beach, dijo:

“La ley de emergencia estatal no nos permite aislar a estudiantes que decidan no usar la mascarilla así que no podemos separarlos en los salones”.

“La forma que hemos mandado a los niños para la escuela con la administración de este estado, es como de dejar a los niños ser un sujeto de un estudio para ver qué puede pasar y dejarlo al chance de qué es lo que vamos a esperar. Que un niño se muera eso es para mí inaceptable”, dice Díaz.

Para algunas personas hay que aceptar la situación. Una madre dice: “Tenemos que adaptarnos a la idea que esto va a estar entre nosotros y que tenemos que buscar la forma de estar lo más seguros posibles”

“Mandarlos con máscara. Si los niños tienen edad para vacunarse por favor vacune a sus hijos”, dijo Díaz.

Toda la información actualizada de los casos de COVID-19 en cada una de las escuelas la puede encontrar AQUÍ.