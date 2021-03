Aumentan casos de conductores que huyen de la escena tras atropellar a una persona

Van en aumento los casos de conductores que abandonan la escena de un accidente de tránsito en el suroeste de Florida las autoridades investigan al menos siete de estos incidentes que han dejado incluso víctimas mortales.

Es una situación que preocupa a las autoridades quienes califican estos casos de epidemia y es que según la patrulla de carretera de Florida, en uno de cada cuatro accidentes, el conductor huye de la escena. En promedio, durante los últimos tres años han sido alrededor de 100 mil y localmente, específicamente en el condado Lee, tenemos típicamente de 3 mil casos al año en los que el conductor se da a la fuga.

A inicios de mes un conductor atropelló a dos ciclistas matando a uno de ellos en la ciudad de Alva, mientras que en Immokalee un hombre de 77 años murió tras ser arrollado. En todos los casos los conductores huyeron de la escena.

“Las leyes de Florida dicen que, si usted está involucrado en un choque debe inmediatamente detenerse, debe permanecer en la escena”, explica Greg Bueno, de la patrulla de carreteras de Florida

Pero eso tampoco ocurrió este pasado lunes cuando una niña de 11 años fue violentamente atropellada por un vehículo mientras manejaba en bicicleta rumbo a la escuela en la comunidad de Ave Maria en el condado Collier, le menor quedó inconsciente en plena calle.

“La persona la arrojó, la dejó tiraba como a 30 pies de donde estaba y según los testigos, le pasó por encima y se dio a la fuga”, acota Julian Sainz, padre de la víctima.

La niña permanece en un hospital recuperándose de sus lesiones. “La persona vuelve al lugar, no se cuánto tiempo todavía, eso está en investigación y estuvo ahí, no fue arrestada, no fue nada”.

Si usted tiene información sobre alguno de estos casos puede comunicarse anónimamente a la línea de alto al crimen del suroeste de Florida mediante el número (1.800) 780.8477.